US-Nationalmannschaft sagt Fußball-Trainingslager in Katar ab

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat ihr ab Sonntag geplantes Trainingslager in Katars Hauptstadt Doha abgesagt. Grund sei die „sich entwickelnde Situation in der Region“, teilte der Fußballverband am Samstag mit. Die Entscheidung, die Reise zu streichen, war am Freitag (Ortszeit) gefallen, nachdem Qassem Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, in der Nacht zuvor bei einem Luftangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden war.

Das US-Team hatte geplant, vom 5. bis 25. Januar in Doha zu trainieren, um sich auf das Spiel gegen Costa Rica am 1. Februar im kalifornischen Carson vorzubereiten. Der US-Verband teilte mit, man arbeite gemeinsam mit dem Fußballverband von Katar „an alternativen Vereinbarungen, um in naher Zukunft eine Gelegenheit für unser Team zu finden, die erstklassigen Einrichtungen und die Gastfreundschaft von Katar kennenzulernen.“ (dpa)