Diese Nachricht ist die eine Nachricht, die sie alle hier gefürchtet haben. Nicht, dass 2020 bislang ein besonders freundliches Jahr gewesen ist. Aber es kann offenbar immer noch schlimmer kommen. Hunderte sitzen und stehen vor dem Supreme Court in Washington - junge Frauen und Männer, Weiße, Schwarze, Hispanics, Asiaten, Schwule, Heteros - und versuchen zu verarbeiten, was sie gerade erst erfahren haben.

Ruth Bader Ginsburg ist tot. Die Vorkämpferin für Gleichberechtigung, die Supreme-Court-Richterin, die 87-jährige zähe kleine Frau mit dem verschmitzten Lächeln, die dem Krebs eins ums andere Mal ein Schnippchen geschlagen hat. Die unbedingt noch bis zur Präsidentschaftswahl durchhalten wollte, denn sie wusste ja, um was es geht. Nun hat sie es doch nicht geschafft.

Als am Freitagabend kurz vor 20 Uhr die Eilmeldungen von ihrem Tod auf den Smartphones aufploppen, haben sich die Washingtoner bereits aufs Wochenende eingestellt. Die Outdoor-Flächen der Restaurants und Bars sind bis zum letzten Platz gefüllt, noch sind die Temperaturen ja angenehm.

Sie singen "Amazing Grace"

Dann verbreitet sich die Nachricht rasend schnell, irgendwer postet ein Video auf Twitter, vom Supreme Court und Menschen, die sich auf den weißen Marmorstufen spontan zusammengefunden haben. Immer mehr strömen dort hin, sie bringen Blumen mit, und Kerzen. Am Ende werden es Hunderte sein, die bis weit nach Mitternacht zwischen den auf Halbmast hängenden Flaggen vor dem Gerichtsgebäude ausharren.

Es gibt kein geplantes Programm, alles ist spontan und sehr ruhig. Alle sind da, um einem Idol zu huldigen. Eine kleine Gruppe junger Frauen singt im Dunkeln: "This Land Is Your Land", Woody Guthries Hymne der amerikanischen Friedensbewegung, als nächstes "Imagine" von John Lennon, da stimmen andere mit ein.

Und dann singen sie "Amazing Grace", die inoffizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Die Kerzen in ihren Händen erleuchten ihre Gesichter. Es sind Gänsehaut-Momente.

Am Fuß der Stufen schwenken zwei junge Männer Regenbogenfahnen. Ganz oben steht ein Mann zwischen den Säulen und hält ein großes Schild in die Höhe, auf dem nur "Notorious" steht.

Ruth Bader Ginsburg, Spitzname "Notorious RBG" (berüchtigte RBG), ab 1993 Richterin am Obersten Gerichtshof, wurde in Amerikas liberaler Hauptstadt verehrt wie noch kein Richter zuvor. Überall in der Stadt kann man ihr Gesicht sehen, als großes Wandgemälde, auf Kaffeetassen oder Werbebannern.

Ihren Spitznamen verdankt sie dem Blog einer Jurastudentin, die beeindruckt war von den unerschrockenen Gutachten, mit denen Ginsburg regelmäßig ihre Minderheitenmeinung in dem zunehmend konservativen Gericht für die Öffentlichkeit festhielt.

Trauer um Ruth Bader Ginsburg vor dem Supreme Court Foto: Reuters/Al Drago

Ein Vorbild vor allem für junge Frauen

RBG war vor allem für junge Frauen ein Vorbild, weil sie Zeit ihre Lebens infrage stellte, warum sie weniger Chancen bekommen sollte als ein Mann. Und sie hat das sehr erfolgreich getan. Aber mit dem Wahlsieg von Donald Trump 2016 ist die liberale Richterin auch zu einem Bollwerk gegen einen weiteren Rechtsruck des Obersten Gerichts geworden.

Supeme-Court-Richter werden auf Vorschlag des jeweiligen US-Präsidenten vom Senat auf Lebenszeit gewählt. Hören sie nicht selbst auf, gibt es kaum Wege, sie aus dem Amt zu bringen.

RBG wurde 1993 vom damaligen Präsidenten Bill Clinton ernannt. Als Vertreterin des liberalen Flügels in dem neunköpfigen Gremium arbeitete sie daran mit, dass die Urteile des Obersten Gerichts immer wieder überraschend ausfielen.

Aber RBG war auch bereits vor Jahren an Krebs erkrankt, zuletzt kämpfte sie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die große Sorge war, dass die immer zerbrechlicher wirkende alte Dame ausscheiden und damit Trump zum dritten Mal in seiner Amtszeit die Möglichkeit geben könnte, einen Obersten Richter zu nominieren (nach Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh).

Es wäre Trumps Chance, die konservative Mehrheit an dem für das Zusammenleben der Amerikaner so wichtigen Gerichtshof auf Jahrzehnte zu zementieren. Ein Erfolg, den seine Anhänger sehnsüchtig herbeisehnen, etwa, um das Abtreibungsrecht zu verschärfen oder um sicherzustellen, dass keiner ihr durch die Verfassung gewährtes Recht, eine Waffe zu tragen, antasten kann.

RBG hat bis zum Schluss gearbeitet

Freiwillig ausgeschieden ist RBG nicht, bis zum Schluss hat sie gearbeitet. Ganz so, wie sie es angekündigt hat. Aber ihr großes Ziel hat sie dann doch nicht erreicht. 46 Tage vor der Präsidentschaftswahl droht ihr Tod nun den gesamten Wahlkampf auf den Kopf zu stellen.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, zeigt sich bereits kurz nach der Bekanntgabe ihres Todes entschlossen, trotz des nahenden Wahltermins über ihre Nachfolge abstimmen zu lassen. "Der von Präsident Trump nominierte Kandidat wird eine Abstimmung im Senat der Vereinigten Staaten bekommen", erklärt er. Die Republikaner halten im Senat eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze.

Dabei waren es die Republikaner unter McConnells Führung, die 2016 einen vom damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama nominierten Supreme-Court-Kandidaten im Senat blockierten - auch unter Hinweis auf die anstehende Präsidentenwahl.

McConnell scheint das nicht mehr zu interessieren: In 45 Tagen wird gewählt, die Republikaner und ihr Präsident liegen derzeit in den Umfragen zurück - da kommt so eine Mobilisierungsmöglichkeit der eigenen Anhänger wie gerufen. Trump soll bereits eine "Short List" mit Namen von ihm genehmen Kandidaten haben, worunter auch mindestens eine Frau sei, meldet die "New York Times". Diese Liste werde er "eher früher als später" präsentieren.

Der Präsident äußert sich erst nicht

Als die Nachricht von Ginsburgs Tod bekannt wird, steht der Präsident gerade an einem Podest in Bemidji/Minnesota und hält eine seiner ausufernden, polemischen Reden, die wahre Begeisterungsstürme bei seinen Fans auslösen. Angeblich hat ihn die Information zuvor nicht mehr erreicht. Anmerken lässt er sich zumindest nichts, auch wenn er kurz über die Bedeutung des Supreme Courts spricht. Aber das macht er eigentlich immer bei seinen Rallyes. Die Richterfrage lieben seine Anhänger, das weiß er.

Erst nach seiner Rede wird er von Journalisten darauf angesprochen und erklärt in einer ersten Reaktion lediglich, Ginsburg habe ein "beeindruckendes Leben" geführt.

Kurz darauf verschickt das Weiße Haus eine Erklärung, in der Trump sie als "Titanin des Rechts" würdigt, die "alle Amerikaner und Generationen großartiger juristischer Denker inspiriert" habe. Zur Frage, ob er noch in seiner aktuellen Amtszeit, die bis zum 20. Januar läuft, oder gar vor der Präsidentschaftswahl am 3. November dem Senat einen Nachfolgekandidaten vorschlagen will, gibt es erstmals nichts. Allerdings hat er erst im August on einem Radiointerview gesagt, "ganz sicher" die Gelegenheit dazu zu ergreifen, falls sie sich ihm bietet.

Warnungen der Opposition

Die Opposition fürchtet genau das. In die Trauermitteilungen mischen sich daher auch gleich Warnungen vor dem anstehenden Großkonflikt. Trumps Gegenkandidat Joe Biden versucht es mit der Ermahnung: "Zweifellos sollten die Wähler den Präsidenten aussuchen, und der Präsident sollte den Richter dem Senat vorschlagen."

Auch Ginsburg meldet sich quasi posthum zu Wort. Wie ihre Enkelin Clara Spera dem Rundfunksender NPR sagt, habe RBG kurz vor ihrem Tod erklärt: "Mein sehnlichster Wunsch ist, dass ich nicht ersetzt werde, bis ein neuer Präsident im Amt ist."

Schon jetzt ist absehbar, dass das erwartbare Gezerre um diese so wichtige Entscheidung die kommenden Wahlkampfwochen prägen wird. Das zeigt alleine die Tatsache, dass die Diskussionen so schnell nach Ginsburgs Tod ausbrechen. Noch nicht einmal einen Tag dürfen die Menschen in Ruhe um die Richterin trauern, die immer für eine Verständigung mit der anderen Seite warb.

Zoe Wadge macht das traurig, wie sie sagt. Die 24-Jährige aus North Carolina, die an der George-Washington-Universität Jura studiert, sitzt auf den weißen Stufen des Supreme Courts und schaut rüber zum Kongress, wo der Kampf bald beginnen wird.

Gekommen ist sie in dieser Nacht, weil ihr Verfassungsrecht wichtig sei, aber vor allem, um Ginsburg zu würdigen. "Sie hat uns Frauen vorgemacht, wie es geht." RBG war schon in ihrer Studienzeit eine der wenigen weiblichen Studentinnen, und mit 60 war sie überhaupt erst die zweite Frau am Supreme Court.

"Der Verlust ist so schmerzhaft", sagt Zoe Wadge. "Es bricht mir das Herz, dass wir nicht einfach an sie erinnern dürfen, ohne uns gleichzeitig um den Fortbestand unserer Demokratie sorgen zu müssen."