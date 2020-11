Nachfolger des am Dienstag zurückgetretenen Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), soll Torsten Renz werden. Der 56-Jährige leitet seit Februar die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag. Renz werde Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als neuer Innenminister vorgeschlagen, hieß es am Mittwoch in der CDU des Landes. Caffier hatte nach 14 Jahren im Amt aufgegeben, Grund war die öffentliche Kritik an seinem Kauf einer Pistole bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten.

Drei Namen werden als neue Sprecher der Ressortchefs der Union in der IMK genannt

Offen bleibt, wer in der Innenministerkonferenz auf Caffier als Sprecher der Ressortchefs von CDU und CSU folgt. Im Umfeld der IMK werden Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul und seine Kollegen in Hessen und Sachsen-Anhalt, Peter Beuth und Holger Stahlknecht, genannt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann werden weniger Chancen eingeräumt, da die CSU bereits mit Horst Seehofer den Bundesinnenminister stellt.