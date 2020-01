Im Iran ist am Mittwochmorgen eine ukrainische Passagiermaschine abgestürzt. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hatte die Boeing 737 insgesamt 176 Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord. Zuvor war von 173 Passagieren die Rede.

Die Absturzstelle nahe Teheran. Foto: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind alle Passagiere und Besatzungsmitglieder gestorben. Das ergäben erste Informationen, sagte der Präsident am Mittwoch. Er sprach den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.

Zuvor hatte auch der Rote Halbmond mitgeteilt, dass es keine Chance auf Überlebende gebe. Es sei nach allen vorliegenden Erkenntnissen „unmöglich“, dass Menschen an Bord den Absturz überlebt haben könnten, teilte die Hilfsorganisation mit.

Der Iran-Korrespondent der britischen BBC, Ali Hashem, twitterte ein Video, das die schon brennende ukrainische Maschine während des Absturzes zeigen soll:

Laut iranischer Luftfahrtbehörde soll ein technischer Defekt Ursache für das Unglück sein. Die Maschine sei in Brand geraten, sagte der Chef der iranischen Rettungskräfte im Fernsehen. Die Luftfahrtbehörde Irans sagte allerdings, dass "der Grund für den Absturz noch nicht geklärt" sei. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" macht die ukrainische Botschaft im Iran einen Triebwerksschaden für den Absturz verantwortlich.

Die um kurz nach 5 Uhr Ortszeit gestartete Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte ersten Erkenntnissen zufolge in ein offenes Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand. Rettungskräfte sind vor Ort. Das Flugzeug hätte gegen 8 Uhr Ortszeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew landen sollen.

Die Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte kurz nach dem Start ab. Screenshot: flightradar24.com

Boeing reagierte auf den Absturz per Twitter: „Uns sind die Medienberichte aus dem Iran bekannt und wir tragen gerade mehr Informationen zusammen.“ Der Flugzeughersteller steht wegen zwei Abstürzen von Maschinen des Typs 737-Max in der Kritik. Bei dem nun abgestürzten Flugzeug handelt es sich aber um eine normale 737.

Unglück kurz nach iranischen Raketenangriffen

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Militärstützpunkte im Irak hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und im Iran dürften in den USA registrierte Flugzeuge „wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen“ nicht mehr operieren, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag (Ortszeit). Es gebe ein erhöhtes Risiko, dass ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Ein Video auf Twitter soll die Absturzstelle kurz nach dem Crash zeigen:

Ein Zusammenhang des Absturzes der ukrainischen Maschine mit der militärischen Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA erscheint auf den ersten Blick naheliegend. Dafür gibt es aber bisher keine Belege. Wenige Stunden zuvor hatte es einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak gegeben.

Die vom US-Verteidigungsministerium bestätigten Attacken auf die amerikanisch genutzten Militärstützpunkte Ain al-Assad im Zentrum des Iraks und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil in der Nacht zum Mittwoch gelten als Revanche für die Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Luftschlag. Am Mittwochmorgen war der Iran außerdem von einem Erdbeben unweit eines Atomkraftwerks in der Provinz Buschehr überrascht worden. (dpa, AFP)