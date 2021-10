Wer sich je gefragt hat, was damals Gerhard Schröder, ja, genau, der Sozialdemokrat, wohl am linken Grünen Jürgen Trittin gut fand, so gut, dass er ihn in seinen Regierungen wollte, im Land wie im Bund – der hat spätestens jetzt die Antwort. Und zwar genau zu der Zeit, da sich Schröders einstiger Partei-Generalsekretär Olaf Scholz anschickt, der nächste sozialdemokratische Kanzler nach Schröder zu werden.

Der – inzwischen – alte Grüne Trittin ist nämlich immer schon ein strategischer Denker. Er kann, um es volkstümlich zu sagen, einmal um die Ecke denken. Das hat er gerade bei „Markus Lanz“ gezeigt, in Bezug auf die Christdemokraten.

Der linke Grüne wünscht sich eine konservative intakte CDU

Deren Führungslosigkeit möchte Trittin, ausgerechnet, bald beendet sehen. Hätte er doch gerne einen, den er anrufen könnte, wenn die Ampel doch noch scheitern sollte. Das ist so clever wie der Wunsch, dass die Union sich finden müsse, weil Deutschland eine konservative Volkspartei brauche. Wovon sie gegenwärtig weit entfernt sei.

Warum das strategisch gedacht ist? Einmal hält Trittin damit den Druck auf die SPD-Unterhändler so hoch wie möglich, sich der Grünen nicht zu sicher zu sein.

Zum Zweiten sichert es den Grünen den Platz in der Mitte, wenn die CDU wieder weiter nach rechts rückt. Dann könnten sie nach links wie rechts wachsen – bis sie selbst eine Volkspartei der Mitte sind.

Bei der jüngsten Wahl hat es ja noch nicht geklappt. So vielleicht beim nächsten Mal.