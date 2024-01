Trotz Ende des Langzeitgewahrsams Terrorverdächtiger vom Kölner Dom kommt vorerst nicht frei

Ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für den Kölner Dom festgesetzter Mann ist nicht wieder frei. Der 30 Jahre alte Tadschike sei nicht entlassen worden, teilte die Kölner Polizei am Sonntag mit.

Der Mann war an Heiligabend in Wesel festgesetzt worden. Die Polizei hatte angekündigt, ihn bis zu diesem Sonntag in Langzeitgewahrsam zu behalten. Auf welcher Grundlage der Verdächtige nun weiter festgehalten wird, will die Polizei später mitteilen. (dpa)