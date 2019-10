Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kann ihren Doktortitel behalten. Das gab die Freie Universität Berlin (FU) am Mittwochabend in Berlin bekannt. Giffey waren Plagiate in ihrer Arbeit vorgeworfen worden. Die FU hatte die Arbeit daraufhin überprüft.

„Das Präsidium der Freien Universität Berlin hat nach eingehender Prüfung und einer mehrstündigen Sitzung am heutigen Mittwoch einstimmig beschlossen, Frau Dr. Franziska Giffey für ihre Dissertation eine Rüge zu erteilen und den ihr 2010 vom Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften verliehenen Grad „Doktorin der Politikwissenschaft“ (Dr. rer. pol.) nicht zu entziehen“, teilte die FU mit.

Trotz der festgestellten Mängel könne nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, dass es sich bei Giffeys Dissertation „um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung“ handele, hieß es weiter. „Das Gesamtbild der festgestellten Mängel rechtfertigte die Entziehung des Doktorgrades daher nicht.“

Das FU-Präsidium hielt aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine Rüge für angemessen. Damit missbilligt die FU, dass Giffey in ihrer Dissertation „die Standards wissenschaftlichen Arbeitens nicht durchgängig beachtet hat“.

Experten monierten 199 kritische Stellen

Giffey wurde 2010 mit der zweitbesten Note „Magna cum Laude“ am Fachbereich Politikwissenschaften der FU promoviert, der Titel ihrer Arbeit lautet „Europas Weg zum Bürger“.

Die Plagiatsvorwürfe wurden im Februar diesen Jahres auf der Plattform „Vroni Plag Wiki“ öffentlich – damals noch in einer anonymen Dokumentation, die inzwischen aber unter Giffeys Namen zu finden ist. Inzwischen beanstandete VroniPlag Wiki 119 Stellen auf 76 von insgesamt 205 untersuchten Seiten.

Die bei VroniPlag Wiki engagierten Expertinnen und Experten warfen Giffey in ihrer Dokumentation wegen der Häufung der Stellen „wissenschaftliches Fehlverhalten“ vor. Plausibel sei „der Verdacht einer bewusst irreführenden, wider besseren Wissens erfolgten Angabe unzutreffender Quellen“.

Giffey hatte immer erklärt, ihre Doktorarbeit „in bestem Wissen und Gewissen“ verfasst zu haben. Im August kündigte sie an, als Familienministerin zurücktreten zu wollen, sollte die FU ihr den Doktortitel aberkennen. Auch ihren Verzicht auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz hatte sie mit dem damals noch schwebenden Plagiatsverfahren begründet.

Die Familienministerin hatte die FU selber um eine Prüfung der Arbeit gebeten. Allerdings hätte die FU das nach Bekanntwerden der Vorwürfe ohnehin machen müssen, denn bei einer Promotion handelt es sich um ein Verwaltungsakt, der rückgängig gemacht werden muss, wenn er rechtswidrig zustande kam.

Die FU setze im Februar zur Überprüfung der Vorwürfe ein fünfköpfiges Gremium ein, das einer Promotionskommission entspricht. Giffey durfte zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Auf der Basis eines Gutachtens des prüfenden Gremiums entschied zum Schluss das FU-Präsidium abschließend über den Fall. Das Vorgehen entspricht den Vorgaben des Berliner Hochschulgesetzes.