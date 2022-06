Ukrainische Polizei beschlagnahmt bisher größte Sammlung antiker Kunstschätze

In der Ukraine hat die Polizei die bisher größte Sammlung antiker Kunstschätze beschlagnahmt. Wie Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Freitag mitteilte, wurden einige der Werke offenbar aus Museen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim "gestohlen" und an private Sammler weitergegeben.

Bei einer Razzia habe die ukrainische Polizei "mehr als 6000 Antiquitäten, darunter Schwerter, Säbel, Helme, Amphoren und Münzen" gefunden, sagte Wenediktowa vor Journlisten im Museum der Geschichte der Ukraine in Kiew. Der Wert der Sammlung werde "auf mehrere Millionen Dollar" geschätzt. In dem Museum wurden einige der beschlagnahmten Kunstschätze ausgestellt. Wie Wenediktowa sagte, waren die Gegenstände aus der Bronzezeit und dem Mittelalter in einem Büro in Kiew unter Bedingungen aufbewahrt worden, "die weit von angemessenen Bedingungen für die Aufbewahrung solcher Gegenstände entfernt sind".

Der Razzia waren demnach Ermittlungen zu "illegalen Aktivitäten" eines ehemaligen ukrainischen Abgeordneten vorausgegangen, der auch ein hochrangiger Beamter auf der Krim gewesen sei. Ein Teil der Sammlung stamme "möglicherweise" aus Museen auf der annektierten Halbinsel, sagte Wenediktowa.

Innenminister Denys Monastyrsky sagte, der Polizei sei nach "13 Durchsuchungen in fünf Tagen" eine "einzigartige" Entdeckung gelungen. "Die in diesen Räumlichkeiten gefundenen Gegenstände wurden in zwei Lastwagen abtransportiert", berichtete er. Kulturminister Oleksandr Tkatschenko zeigte sich erfreut, dass "die größte illegale Sammlung" in der Geschichte der Ukraine nun "an den Staat zurückgegeben" worden sei. (AFP)