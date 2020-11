Der Anfang vom Ende hat begonnen. Damit ist es nun Zeit für etwas Neues. Fast drei Wochen lang hat der Wahlverlierer Donald Trump versucht, seine sich immer deutlicher abzeichnende Niederlage zu ignorieren und die Übergabe der Macht zu blockieren. Er wütete, klagte und setzte Parteifreunde in den Bundesstaaten unter Druck, dass sie die Auszählung der Wahlzettel stoppen oder wahlweise neu starten sollten.

Doch nachdem ein Staat nach dem anderen den Demokraten Joe Biden zum Sieger erklärt hatte, zuletzt die wichtigen „Swing States“ Michigan und Pennsylvania, lenkte der Präsident ein: Am Montagabend erlaubte er es der zuständigen Behörde, die „Transition“ einzuleiten. Damit können Regierungsmitarbeiter mit Bidens Übergangsteam zusammenarbeiten, der am 20. Januar 2021 zum 46. Präsidenten der USA gewählt werden soll. Und haben nun auch Zugriff auf die dafür vorgesehenen Finanzmittel.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Dass Trump noch offiziell seine Niederlage eingestehen und seinem Nachfolger gratulieren wird, erwarten die wenigsten. Es scheint Biden aber auch nicht weiter zu stören. Der „President-elect“, wie sein offizieller Titel bis zur Amtseinführung lautet, und sein Team arbeiten bereits effizient und routiniert auf die Übernahme der Amtsgeschäfte hin. Dazu gehört zuvorderst das Zusammenstellen einer Regierungsmannschaft. An diesem Dienstag wollten Biden und seine künftige Vizepräsidentin Kamala Harris wichtige Personalentscheidungen offiziell präsentieren.

Viele Vertraute und frühere Mitarbeiter

Bereits am Montag waren erste Namen für Schlüsselpositionen der künftigen Regierung bekannt geworden. Dabei zeichnet sich ab, dass Biden auf Vertraute und Mitarbeiter aus seiner Zeit als Barack Obamas Vizepräsident sowie auf Vielfalt setzt. So soll sein langjähriger Vertrauter Antony Blinken Außenminister werden, der frühere Außenminister John Kerry soll als Klimabeauftragter wieder eine wichtige Rolle übernehmen, der 43-jährige Jake Sullivan ist als Nationaler Sicherheitsberater vorgesehen. Er war bereits Bidens Sicherheitsberater in dessen Zeit als Vizepräsident und arbeitete später unter Außenministerin Hillary Clinton.

[Es bleibt spannend. Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag noch bis zur Amtseinführung des neuen Präsidenten. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty.]

Vor allem diese drei Personalien wurden international sehr begrüßt, stehen sie doch für Bidens Bekenntnis zur multilateralen Zusammenarbeit besonders in Krisenzeiten. „Historische Herausforderungen erfordern historische, neue Ansätze“, erklärte Kerry in einem Video. Die neue US-Regierung werde die Welt zusammenbringen, um den Herausforderungen zu begegnen, die keine Nation alleine bewältigen könne.

Mehr Druck mit Blick auf China

Auch Blinken, der besonders gut in Europa bekannt und vernetzt ist, äußert sich immer wieder ähnlich. So sagte er im Juli: „Präsident Trump hat die Europäische Union wie einen Gegner behandelt, während die EU für die USA ein lebenswichtiger Partner sein kann und muss.“ Der 58-Jährige war einer der Architekten des internationalen Atomabkommens mit dem Iran, das Trump im Mai 2018 gegen den Widerstand der Europäer aufkündigte. Wie die neue Regierung sich hier verhalten wird, ist noch offen. Erwartet wird derweil, dass Blinken die Europäer nachdrücklich zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen den Rivalen China auffordern wird.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Biden zudem Janet Yellen als erste Frau an die Spitze des Finanzministeriums setzen. Die 74-Jährige hatte schon 2014 als erste Frau die Leitung der Notenbank Fed übernommen, wo sie für eine lockere Geldpolitik eintrat, um Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu fördern.

Als Trump ihr eine zweite Amtszeit verwehrte, verließ sie Anfang 2018 die Fed. Nun müsste sie die riesige Aufgabe bewältigen, die USA aus der schweren, durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise zu führen.

Erstmals ist in der früheren Vizechefin des Auslandsgeheimdienstes CIA Avril Haines (51) auch eine Geheimdienstkoordinatorin vorgesehen.

Abkehr von „America First“

Für mehr Vielfalt und eine deutliche Abkehr von der Trump-Doktrin „America First“ stehen auch weitere Personalien. So soll der in Kuba geborene Alejandro Mayorkas als erster Latino das Amt des Heimatschutzministers übernehmen – ein starker Gegensatz zur Trump-Regierung, die den Bau einer Mauer an der amerikanischen Südgrenze vorantrieb und Kinder von ihren Eltern trennte, die sie dann zeitweise in Käfigen unterbrachte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mit Linda Thomas-Greenfield soll eine erfahrene Diplomatin US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN) werden. Die 68-jährige Afroamerikanerin war unter anderem Obamas Staatssekretärin für Afrika-Angelegenheiten. Unter Trump, der wenig von internationalen Organisationen hält, wurde dieser Posten eher mit UN-Skeptikern besetzt.

Der Senat hat das letzte Wort

Alle künftigen Regierungsmitglieder müssen noch vom Senat abgesegnet werden. Dort haben noch Trumps Republikaner die Mehrheit. Nach der Stichwahl in Georgia am 5. Januar könnte sich das ändern. Behalten die Republikaner aber die Macht, wird Biden den einen oder anderen Kompromiss schließen müssen.

Immer wieder heißt es, dass er einen Republikaner in sein Kabinett berufen könnte, als Zeichen, dass er es ernst meint mit seinem Wunsch, die Spaltung des Landes zu überwinden. Dafür kämen noch einige Posten in Frage: Insgesamt hat der Senat rund 1200 Personalien zu bestätigen.

Mehr zum Thema Übergang von Trump zu Biden Unter Biden haben die Erwachsenen wieder das Sagen

Dass der Übergangsprozess nun offiziell beginnen kann, ist ein wichtiger Schritt. Denn ein Vakuum an der Spitze der Supermacht USA ist gefährlich. Der neue Präsident muss vom ersten Tag an voll einsatzbereit sein. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte hat er die Verantwortung für gut 1,3 Millionen Soldaten und verfügt über die Codes, um im Notfall den Einsatz von Atomwaffen zu genehmigen.