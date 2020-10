Trump: „Ich werde bald zurück sein“

US-Präsident Donald Trump hat selbst betont, dass die

kommenden Tage entscheidend für den Verlauf seiner Coronavirus-Infektion sein dürften. „Ich fange an, mich wieder gut zu fühlen“, sagte Trump in einer neuen Videobotschaft aus dem Krankenhaus vom Samstag. In den nächsten Tagen komme aber „die wahre Prüfung“ - „wir werden sehen, was passiert“, sagte der Präsident. Das Weiße Haus hatte am Freitag noch betont, dass Trump nur leichte Erkrankungssymptome habe und nur als Vorsichtsmaßnahme in die Klinik gebracht worden sei.



„Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser“, sagte Trump in dem am Samstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. Seine Stimme klang etwas belegt und er wirkte leicht kurzatmig. „Ich muss zurückkommen, weil wir immer noch Amerika wieder groß machen müssen“, sagte der Präsident in Anspielung auf sein Wahlkampf-Motto. „Ich denke, ich werde bald zurück sein.“



Zugleich verteidigte Trump seine Vorgehensweise in den vergangenen Monaten, in denen er viele öffentliche Auftritte und Wahlkampfreisen absolvierte - und dabei oft auf Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen einer Maske verzichtete. „Ich hatte keine Wahl, ich konnte nicht einfach nur im Weißen Haus bleiben“, sagte er. „Als Anführer muss man Probleme angehen.“ Mit Blick auf die US-Präsidentenwahl am 3. November sagte Trump, er wolle „den Wahlkampf so

abschließen, wie er begonnen hat“.