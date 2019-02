Jeder will Erfolg haben. Oder zumindest den Anschein von Erfolg. Niemand gibt gern zu, gescheitert zu sein. Wenn der Erwartungsdruck vor einem internationalen Gipfel hoch ist, der Fortschritt aber ausbleibt, geraten Politiker in Versuchung, das Treffen dennoch zu einem Erfolg zu erklären. Donald Trump und Kim Jong un haben dieser Versuchung widerstanden. Sie haben das Scheitern des Gipfels eingestanden. Das ist ihnen hoch anzurechnen.

Beide hätten gerne Erfolg vermeldet, ganz besonders Trump, schon aus innenpolitischen Gründen. Trump gerät zuhause unter Druck: erstens, weil der Kongress offiziell missbilligt hat, dass der Präsident den Notstand ausruft, um doch noch an die vom Parlament verweigerten Gelder für den Mauerbau zu kommen; zweitens wegen der Wendung in den Russland-Untersuchungen durch die Aussagen seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen im Kongress. Ein Erfolg beim Atomgipfel mit Kim hätte ihm Entlastung gebracht.

Diktator Kim hat seine notleidende Bevölkerung darauf eingestellt, dass die Sanktionen gelindert werden und es wirtschaftlich bergauf geht. Aus beiden Hoffnungen wird nun nichts – jedenfalls fürs Erste.

Das ist gut so. Ein ehrliches Scheitern ist besser, als wenn die beiden die Weltöffentlichkeit mit einer gemogelten Erfolgsmeldung in die Irre führen. Sie hätten genügend Anknüpfungspunkte dafür gehabt. Zum Beispiel hätten sie erklären können, dass sie diplomatische Vertretungen im jeweils anderen Land einrichten – nicht gleich Botschaften, aber Verbindungsbüros. Es sei ein "Erfolg", dass die Zeit der Sprachlosigkeit beendet sei, hätte es geheißen.

Oder sie hätten erklären können, dass sie sich 66 Jahre nach Ende des Korea-Kriegs auf einen Friedensvertrag geeinigt hätten. Bisher gibt es nur ein Waffenstillstandsabkommen, und Südkorea gehört nicht einmal zu den Unterzeichnern. "Frieden" ist ein hochsymbolisches Wort. An der tatsächlichen Lage – kein Krieg, aber auch kein friedliches Einvernehmen – würde ein Friedensvertrag wenig ändern.

Einfacher Ausweg: ein Friedensvertrag

Der Kern des Konflikts betrifft Nordkoreas Atomwaffen. Also muss es bei deren Abbau einen substanziellen Fortschritt geben, ehe man aufrichtig von Erfolg sprechen kann. Kim wollte nur wenig geben, aber sehr viel an Gegenleistung bekommen. Er wollte nur einzelne Atomanlagen schließen, forderte aber die Aufhebung aller Sanktionen. Das wäre kein guter Deal für Trump. Also hat er abgelehnt.

Das ehrliche Scheitern dieses Gipfels ist keine Katastrophe. Die USA und Nordkorea werden nicht in die gefährliche Lage aus der Zeit vor der Annäherung zwischen Trump und Kim zurückfallen. Vor zwei Jahren hatte Nordkorea die Welt noch mit Bombentests und Raketenstarts in Atem gehalten. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Art von Spannungen nun wieder droht.

Viele Staaten der Region erwarten von Nordkorea, dass es sich von allen Atomwaffen trennt: Südkorea, China, Japan. Sie werden offen oder verdeckt Druck auf Kim ausüben, den Weg der Denuklearisierung zu gehen.

Ein Anfang ist gemacht. Trump und Kim haben sich getroffen. Sie werden es wieder tun, mit dem gebührenden zeitlichen Abstand. Kim hat einen Einstieg in die nukleare Abrüstung angeboten: die Schließung einzelner Atomanlagen. Das weist den Weg für die nächste Runde: Einstieg in die Abrüstung gegen Einstieg in den Abbau von Sanktionen.

In Hanoi wollte Kim zu viel. Und hat womöglich den US-Präsidenten unterschätzt. Als lebenslanger Dealmaker weiß Trump: Manchmal muss man vom Tisch aufstehen, wenn man beim ersten Gespräch nicht bekommt, was man braucht. Die nächste Begegnung wird realistischer.