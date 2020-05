Es gibt in den USA kaum eine Debatte, die grundsätzlicher ausgetragen wird als der Streit um die Meinungsfreiheit. Der erste Zusatzartikel der US-Verfassung garantiert die „Freedom of Speech“ – und schützt damit nach gängiger Auffassung selbst die Äußerung unwahrer Tatsachen.

Aber nicht erst, seit sich in der Coronakrise Verschwörungstheorien und Falschnachrichten rasant verbreiten, gibt es Bestrebungen, gegen diese vorzugehen. So verschärfte Twitter vor gut zwei Wochen seine Regeln und begann damit, in seinem Netzwerk verbreitete Falschinformationen und irreführende Gerüchte zum Coronavirus mit Warnhinweisen zu versehen.

Der US-Präsident inszeniert sich als Vorreiter für die Meinungsfreiheit

Dass dies in dieser Woche auch mit zwei Tweets von US-Präsident Donald Trump geschah, der erklärt hatte, dass Briefwahl Wahlbetrug ermögliche, will dieser nicht auf sich sitzen lassen. Am Mittwochabend kündige das Weiße Haus an, dass der Präsident mit einer Verfügung gegen Online-Plattformen vorzugehen gedenke, die „konservative Meinungen“ unterdrückten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Trump-Regierung über eine solche Verfügung spricht. Schon 2018, als der Präsident sich zunehmen über die großen Tech-Konzerne ärgerte, begannen die Diskussionen.

Vor einem Jahr startete das Weiße Haus einen Social-Media-Aufruf: Nutzer sollten sich melden, die nach eigener Auffassung von Plattformen wie Facebook, Youtube, Instagram und Twitter unsichtbar gemacht oder zensiert werden. Zur Begründung hieß es, viele Social-Media-Accounts von Amerikanern seien wegen unklarer Verstöße gegen Nutzerrichtlinien geschlossen, gesperrt oder missbräuchlich gemeldet worden. Dies verstoße womöglich gegen die „Freedom of Speech“. Der Präsident kämpfe für die Meinungsfreiheit.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty]

Trump selbst behauptet immer wieder, rechte Standpunkte und Meinungen würden in den USA von sozialen Netzwerken systematisch unterdrückt. Kürzlich hatte Facebook erstmals in seiner Geschichte Verschwörungstheoretiker wie Milo Yiannopoulos und Alex Jones dauerhaft aus dem Netzwerk ausgeschlossen. Mitte Mai twitterte Trump dann, die „Radikale Linke“ habe „völlige Kontrolle“ über Facebook, Instagram, Twitter und Google, und seine Regierung werde das nicht weiter hinnehmen.

Donald Trump wirft Twitter Zensur vor

Am Mittwochabend behauptete er auf Twitter, große Technologiekonzerne unternähmen alles, um vor der Präsidentschaftswahl im November Zensur auszuüben. „Wenn das geschieht, haben wir unsere Freiheit nicht mehr. Das werde ich niemals zulassen!“

Am Donnerstag wollte er nun die Verfügung unterzeichnen, die nach Ansicht von Experten vor Gericht rasch angefochten werden wird. Die „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf einen Entwurf der Verfügung, das Wirtschaftsministerium solle die Telekommunikations-Aufsicht FCC dazu aufrufen, den Geltungsbereich einer als „Section 230“ bekannten Regelung zu prüfen. Gemäß der Regelung, die Teil eines Gesetzes von 1996 ist, werden Online-Dienste nicht für von Nutzern veröffentlichte Inhalte wie Kommentare und Videos haftbar gemacht.

Zugleich erlaubt die „Section 230“ den Plattformen, gegen bestimmte Inhalte oder Nutzer vorzugehen. Der Entwurf der Verfügung sehe zudem vor, die für Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde FTC mit der Prüfung von Beschwerden über politische Voreingenommenheit zu betrauen. Zudem sollen Bundesbehörden dazu verpflichtet werden, ihre Ausgaben für Werbung in sozialen Medien zu überprüfen.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg: Sind keine Schiedsrichter

Dass die Online-Netzwerke keine einheitliche Linie fahren, legten Äußerungen von Mark Zuckerberg nahe. Der Trump-freundliche Sender Fox News veröffentlichte Auszüge eines Interviews mit dem Facebook-Chef. Darin sagt Zuckerberg, er glaube „fest daran, dass Facebook nicht der Schiedsrichter über die Wahrheit bei allem sein sollte, was die Leute online sagen“. Bei Facebook gibt es zwar Faktenchecks, aber grundsätzlich nicht zu Äußerungen von Politikern.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Twitter-Chef Jack Dorsey erklärte dagegen, man werde weiterhin „auf falsche oder umstrittene Informationen“ über Wahlen weltweit hinweisen. Das mache Twitter nicht zum „Schiedsrichter über die Wahrheit“. Twitter versah derweil auch Tweets des chinesischen Außenamtssprechers mit Spekulationen über den Ursprung des Coronavirus mit einem Faktencheck-Hinweis.

Viele US-Demokraten fordern schon lange ein schärferes Vorgehen gegen „Fake News“. So hatte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton 2019 erklärt, Zuckerberg müsse sich dafür verantworten, was er „unserer Demokratie“ antue, wenn er sich weiter weigere, politische Werbung in seinem Netzwerk einem Faktencheck zu unterziehen.

Mehr zum Thema Trump gegen Twitter Es gibt auch die Freiheit, Lügen zu verbreiten

Clinton stellte infrage, ob so überhaupt freie und faire Wahlen möglich seien. Es sei unübersehbar, dass Falschinformationen auf Facebook einen Einfluss auf Wahlen hätten, denn „Propaganda wirkt“. So habe im Wahlkampf 2016 die falsche Behauptung, dass Papst Franziskus Donald Trump unterstütze, ihrem Konkurrenten geholfen.