Ein Macher, der mit den Feinheiten der internationalen Diplomatie nichts anfangen kann und die Feinde der USA durch Entschlossenheit zum Einlenken bewegt: Das ist das Bild, das US-Präsident Donald Trump von sich selbst als Außenpolitiker hat. Wo andere angesichts drastischer Richtungsänderungen entsetzt die Hände ringen, sieht er Möglichkeiten, die Interessen seines Landes durchzusetzen.

Ähnlich wie in der Korea-Krise setzt Trump in der Auseinandersetzung mit dem Iran auf klare Kante und neigt offenbar dazu, die Nuklear-Vereinbarung aus dem Jahr 2015 aufzukündigen – ein riskantes Spiel, finden viele Beobachter und selbst einige seiner eigenen Mitarbeiter.

Schon im Wahlkampf attackierte Trump den Iran

Auf den Atomvertrag mit dem Iran hatte sich Trump schon als Wahlkämpfer eingeschossen. Eine Katastrophe sei das von seinem Vorgänger Barack Obama abgeschlossene Abkommen, schimpfte er. Die Vereinbarung, die im Jahr von Trumps Wahlsieg 2016 in Kraft trat, hätte niemals abgeschlossen werden dürfen, sagt der heutige Präsident.

Dabei spielt sein innenpolitisch motiviertes Streben eine Rolle, möglichst viele Errungenschaften der Obama-Zeit wieder rückgängig zu machen. Über Twitter verlangte er vom früheren US-Außenminister John Kerry, der sich in den vergangenen Tagen für einen Erhalt des Vertrages eingesetzt hatte, er solle sich raushalten. Über seine politische Allergie gegen Obamas Präsidentschaft hinaus geht es Trump darum, die bisherige US-Politik in Nahost und anderswo, die er als windelweich verdammt, durch Tatkraft zu ersetzen. Dass manche Folgen nicht völlig durchdacht sind, stört den früheren Immobilienunternehmer wenig.

Die meisten Befürworter des Deals sind weg

In den ersten Monaten nach Amtsantritt ließ sich Trump noch von Beratern zu einer Beibehaltung der Regeln aus dem Iran-Deal überreden. Wie Obama bescheinigte der Präsident Teheran vertragstreues Verhalten und verzichtete auf eine Wiedereinführung der US-Sanktionen.

Doch inzwischen sind die meisten Vertragsanhänger aus Trumps Küchenkabinett verschwunden. Sicherheitsberater John Bolton und der neue Außenminister John Pompeo sind ausgewiesene Iran-Hardliner, die Obamas Vertrag lieber jetzt als gleich zerreißen würden. Nur Verteidigungsminister James Mattis mahnt zur Vorsicht.

Hinter Trumps aggressiver Haltung dem Iran-Vertrag gegenüber steht aber mehr als nur die Veränderung seines Beraterstabes. Trump ist grundsätzlich überzeugt, dass Druck und nicht die Suche nach Kompromissen zu Ergebnissen führt. So sieht er den Kurswechsel Nordkoreas in der Frage der Atomrüstung als direkte Folge seiner Drohung mit „Feuer und Zorn“. Wo andere von Kriegsgefahr sprechen, erkennt Trump eine Möglichkeit, den jeweiligen Gegner durch militärische oder wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zum Einlenken zu zwingen.

Trump glaubt nur an die Macht eines US-Donnerwetters

So betrachtet er auch den Streit ums iranische Atomabkommen. Nicht bedächtige Trippelschritte von Bürokraten und Diplomaten führen seiner Meinung nach zum Erfolg, sondern ein Donnerwetter der Supermacht USA oder zumindest die Drohung mit einem solchen.

Der Deal gebe Teheran die Möglichkeit zu Milliarden-Einnahmen dank der auslaufenden Wirtschaftssanktionen, ohne den Iran in der Frage der atomaren Rüstung wirklich zur Räson zu bringen, argumentiert Trump. Unter anderem stören ihn die zeitlichen Befristungen einiger Auflagen für den Iran. Mit seiner harten Haltung beim Abkommen will er auch gegen iranische Aktivitäten außerhalb des Rahmens des Atomvertrags wie das Teheraner Raketenprogramm vorgehen.

Diese Haltung macht eine Einigung schwierig. Ganz der Konzernchef, der er war, gab er anderen Akteuren wie den Europäern die Aufgabe, den Vertrag mit den Iranern abzuändern, wenn sie einen Ausstieg der USA vermeiden wollten. Trotz einiger Annäherungen blieb ein Durchbruch aus. Die wirtschaftliche Macht der USA könnte dazu führen, dass europäische Unternehmen auch bei einem theoretischen Weiterbestehen des Vertrages künftig auf Geschäfte mit dem Iran verzichten, um amerikanische Strafen zu vermeiden.

Kritiker sehen die große Schwäche in Trumps Taktik im Fehlen einer Alternative. Die US-Regierung setzt darauf, dass der Iran unter der Last neuer US-Sanktionen und Androhung von Militärschlägen zum Verhandlungstisch kommt und Restriktionen fürs Nuklearprogramm und Irans Politik in Nahost zustimmt. Dies ist aber so gut wie ausgeschlossen. Was die USA unternehmen wollen, wenn es keine neuen Verhandlungen gibt, ist unklar. Doch das ist Trump möglicherweise ganz recht.

So viele internationale Gespräche wie lange nicht

Zwischen Europa und den USA gab es vor und hinter den Kulissen gab es in den vergangenen Monaten so viele und so intensive Gespräche wie seit Langem nicht mehr. Nacheinander klopften Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Außenminister Boris Johnson bei der amerikanischen Regierung an, um den Iran-Deal zu retten. Große Hoffnungen auf Erfolg hatten die drei Länder – im diplomatischen Sprachgebrauch die „E3“ genannt – bei allen Bemühungen nicht. Für Europa wäre ein Scheitern des Atomabkommens mit dem Iran gleich aus mehreren Gründen eine schwere Schlappe.

Das Abkommen aus dem Jahr 2015 stellte einen der wenigen Erfolge europäischer Diplomatie dar. Nach jahrelangem Ringen wurde eine atomare Krise im Nahen Osten abgewendet. Anders als für die weit entfernten Amerikaner ist der Nahe Osten für die Europäer ein Krisenherd unmittelbar vor der eigenen Haustür. Eine neue Eskalation nach einem Zusammenbruch des Vertrages wäre diplomatisch und sicherheitspolitisch ein schwerer Rückschlag für die „E3“.

Auch wirtschaftliche Motive spielten bei den Appellen aus Europa, den Iran-Vertrag zu erhalten, eine wichtige Rolle. Das Ende der westlichen Sanktionen gegen Teheran im Rahmen des Abkommens hat europäischen Firmen neue Möglichkeiten im Iran eröffnet. So schloss der französische Ölkonzern Total kürzlich eine fünf Milliarden Dollar schwere Übereinkunft zur Ausbeutung von Erdgasvorkommen vor der iranischen Küste. Airbus will den Iranern in den kommenden Jahren 100 Flugzeuge liefern.

Europäer suchen nach Wegen, Abkommen zu erhalten

Angesichts des politischen und wirtschaftlichen Einsatzes, der für die Europäer auf dem Spiel steht, suchen die „E3“ seit einiger Zeit nach Wegen, die Vereinbarung mit dem Iran auch ohne die USA am Leben zu erhalten. Ziel ist es, den Iran auch nach einem Ausstieg der USA zur Einhaltung der Regeln des Atomabkommens zu bewegen und die Handelsbeziehungen weiter zu entwickeln. Änderungen am Vertrag selbst sind zwar nicht geplant, dafür aber Zusatzvereinbarungen im Zusammenhang mit dem als Bedrohung empfundenen iranischen Raketenprogramm und zur Lösung anderer Probleme.

In transatlantischen Kontakten seit Jahresbeginn konnten die Europäer ansatzweise auch die Trump-Regierung von den Vorzügen eines solchen Vorgehens überzeugen. Doch die grundsätzlich Teheran-feindliche Ausrichtung des Weißen Hauses setzte einer Einigung zwischen den „E3“ und den Vereinigten Staaten enge Grenzen. Das Hauptproblem für die Trump-Leute sei nicht der Atomvertrag, sondern die iranische Regierung, ließ sich ein frustrierter europäischer Diplomat zitieren.

Irans Präsident Hassan Ruhani droht USA immer wieder

Irans Präsident Hassan Ruhani stimmt das Volk vorsichtshalber schon mal auf harte Zeiten ein. Der drohende Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen könnte in den ersten Monaten der Islamischen Republik einige Schwierigkeiten bereiten, sagte Ruhani kurz vor der Entscheidung von Trump. „Aber auch das werden wir überleben.“ Er setze darauf, dass sich das EU-Trio Frankreich, Großbritannien und Frankreich an den Deal halten und ihn vertragsgerecht umsetzen.

Das kling nach Zweckoptimismus. Doch das ist nur die eine Seite. Denn der Iran hat andererseits in den vergangenen Tagen immer wieder betont, Amerika solle sich in Acht nehmen. Eine entsprechende Entscheidung würde Amerika „bedauern“. Man sei in der Lage, innerhalb kurzer Zeit das Nuklearprogramm wieder hochzufahren. Außerdem schließt Teherans Führung kategorisch aus, den Deal nachzuverhandeln. Und über das Raketenprogramm sowie Irans Regionalpolitik werde gleichfalls nicht diskutiert.

Trotzen den USA: Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei (r.) Präsident Hasan Ruhani. Foto: Ho/Khamenei.Ir/AFP

In dieser Haltung sind sich die reformorientierten politischen Kräfte um Ruhani und die Hardliner etwa bei den paramilitärischen Revolutionsgarden und dem Klerus weitgehend einig. Der Präsident wird es jedoch sehr schwer haben, seinen moderaten Kurs gegenüber den Europäern durchzuhalten. Für Irans Fundamentalisten steht nämlich fest, das mit Amerikas Ausstieg aus dem Abkommen jede Grundlage für die Übereinkunft hinfällig ist. Der „große Satan“, so die Lesart der Erzkonservativen, habe nun sein wahres Gesicht gezeigt. Deshalb gibt es aus ihrer Sicht keinen Grund, dass der Iran dem ungeliebten, ja, verhassten Deal treu bleibt. Insofern treffen sich die Hardliner in Teheran mit denen in Washington: Sie halten das Abkommen für miserabel.

Hardliner hoffen sogar auf Ende des Vertrags

Im Iran sehnen die Gegner der Übereinkunft dessen Ende regelrecht herbei. Ein Ausstieg würde das Land nicht nur von den lästigen Kontrollen der Atomenergiebehörde befreien, sondern gebe den Fanatikern die willkommene Gelegenheit, ihren Expansionskurs im Nahen Osten ohne Zurückhaltung fortzusetzen.

Ruhani dürfte einige Probleme haben, dem etwas entgegenzusetzen. Seine Reformpolitik – den die Konservativen als Verrat an den Werten der islamischen Revolution werten – könnte sogar gänzlich der Boden entzogen werden. Denn auch wenn sich Irans nach dem Wegfall vieler Sanktionen ein wenig erholt hat – beim Volk kommt davon bis heute recht wenig an. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, vor allem bei Jugendlichen. Immer mehr Iraner sind obdachlos. Die Lebenshaltungskosten sind immens, Preise für Grundnahrungsmittel oft unerschwinglich hoch. Korruption gehört zum Alltag.

Bald drei Jahre nach Aufhebung der Strafmaßnahmen hat sich damit die Hoffnung auf einen Aufschwung allenfalls zum Teil erfüllt. Anfang des Jahres entlud sich schließlich der Frust der verarmenden Menschen in heftigen Protesten. Landesweit gab es Kundgebungen mit harschen regierungskritischen Slogans. Aus Sicht des theokratischen Establishments darf sich Derartiges nicht wiederholen. Für die Hardliner steht fest, dass dieses Aufbegehren Ruhanis Kurs der Öffnung geschuldet ist. Das soll jetzt ein Ende haben. Ein Scheitern des Atomabkommens käme da zupass.