Der Bund will sich drei mit der Sache vertrauten Personen zufolge an der Tübinger Biotechfirma CureVac beteiligen. Das Bundeswirtschaftsministerium, CureVac und sein Hauptinvestor dievini, der dem SAP-Gründer Dietmar Hopp gehört, wollten sich dazu nicht äußern. Die drei haben für Montagmittag zu einem Pressestatement eingeladen. Zum Inhalt wurden in der Einladung keine Angaben gemacht.

Mehr zum Thema Impfstoff gegen Coronavirus schon im Herbst? Zulassungsstelle zweifelt an Hopps Ankündigung

CureVac gehört zu den Unternehmen, die sich im Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes befinden. Die Biotechfirma hatte Mitte Mai positive präklinische Ergebnisse zu ihrem Projekt veröffentlicht. CureVac war im März in die Schlagzeilen geraten, da die US-Regierung angeblich Interesse an der Gesellschaft hatte. (Reuters)