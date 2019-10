Seit Beginn der türkischen Offensive gegen kurdische Stellungen in Nordsyrien sind bereits rund 100.000 Menschen vertrieben worden. Das teilten die Vereinten Nationen am Freitag – dem dritten Tag der Offensive – mit. Die Türkei hatte am Mittwoch ihre lange angedrohte Militäroffensive gegen die syrische Kurdenmiliz (YPG) begonnen.

Nach Angaben der UNO hat die türkische Offensive in Nordsyrien noch eine Reihe weiterer humanitärer Folgen. So sei eine Anlage zur Wasserversorgung für rund 400.000 Menschen in der Stadt Hasake und deren Umland außer Betrieb.

Wegen der Offensive gerät die Türkei international in die Kritik. Auch die USA forderten ein Ende der türkischen Invasion. Doch die Regierung in Ankara hält nach Einschätzung von US-Verteidigungsminister Mark Esper entschieden daran fest.

In einem Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Hulusi Akar habe er kein Anzeichen dafür gesehen, dass die Türkei bereit sei, den Militäreinsatz zu stoppen, sagte Esper am Freitag in Washington. Er verurteilte den „einseitigen“ Einmarsch in Syrien: Dieser füge der Beziehung zwischen den beiden Ländern „dramatischen Schaden“ zu.

Die Türkei hatte am Mittwoch einen neuen Militäreinsatz in Nordsyrien gestartet. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Rückzug von US-Soldaten aus der Region angekündigt, was Kritiker als Freifahrtschein für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan interpretierten.

Esper wies dies zurück und sagte: „Wir haben die Kurden nicht im Stich gelassen.“ Niemand habe grünes Licht für den Einsatz gegeben. US-Soldaten arbeiteten weiterhin mit den Kurden in Teilen Syriens zusammen.

Die Offensive der Türkei richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die von kurdischen Milizen dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) waren im Kampf gegen die Terrormiliz IS ein enger Verbündeter der USA. (AFP/dpa)