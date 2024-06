Turbulente Stunden im Ministerium Das steckt hinter dem Trubel um Stark-Watzingers Staatssekretärin

Auf der Internetseite des Bildungsministeriums war Sabine Döring am Montag noch als Mitglied des Leitungskreises aufgeführt. Vier Plätze unter Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) rangierte die Staatssekretärin, eine wichtige Führungskraft also.

Dabei hatte die Ministerin einige Stunden zuvor verkünden lassen, dass man getrennte Wege gehen werde. Sonntagnacht hatte das Bildungsministerium mitgeteilt, Stark-Watzinger habe den Bundeskanzler gebeten, Döring in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Die hektische Kommunikation ist der Tiefpunkt einer Debatte rund um Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit und eine umstrittene Ministerin.

Die Wissenschaftsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und zu Recht verfassungsrechtlich geschützt. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in einem Pressestatement

Die Union reagierte auf den Rauswurf zunächst mit Rücktrittsforderungen gegen Stark-Watzinger: Der bildungs- und forschungspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek, twitterte, die Ministerin habe recht – ein personeller Neuanfang im Ministerium sei notwendig. „Sie muss diesen Schritt jetzt selbst vollziehen.“

Später hörte sich derselbe Sprecher zurückhaltender an. In einem offiziellen Statement ging Jarzombek auf den Kampf gegen Antisemitismus ein, kritisierte die Ministerin erneut, aber forderte nicht mehr explizit den Rücktritt. Vertreter von SPD und Grünen begrüßten dagegen den Schritt der Ministerin.

Die Vorgeschichte

All das hat eine Vorgeschichte: Mehr als 100 Dozenten von Berliner Hochschulen hatten im Mai in einem Brief die Räumung eines Protestcamps propalästinensischer Demonstranten an der FU Berlin kritisiert. Dabei hatten sie unter anderem die Besetzung des Uni-Geländes verteidigt. Stark-Watzinger ließ auch am Montag noch mitteilen, es mache sie „fassungslos, wie einseitig in diesem Brief der Terror der Hamas ausgeblendet wurde“. Schon im Mai hatte die Ministerin den Brief scharf kritisiert.

Staatssekretärin Sabine Döring soll in der Folge einen Prüfauftrag im Ministerium ausgelöst haben. Tenor: Können den betreffenden Hochschullehrern auf Basis von etwaigen strafrechtlichen Äußerungen Fördergelder entzogen werden?

Sabine Doering ist nicht mehr Staatssekretärin im Bildungsministerium. © imago/IPON

Über diesen Vorgang hatte die ARD berichtet und entsprechende Mails aus dem Ministerium veröffentlicht. Der Aufschrei war groß. Tenor: Die Ministerin gefährde Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit.

In ihrer Pressemitteilung betonte Stark-Watzinger daher am späten Sonntagabend: „Die Wissenschaftsfreiheit ist ein sehr hohes Gut und zu Recht verfassungsrechtlich geschützt.“ Und: „Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien, nicht nach politischer Weltanschauung. Das ist ein Kernprinzip der Wissenschaftsfreiheit.“

Den entsprechenden Prüfauftrag habe demnach Döring veranlasst und dazu erklärt, dass sie sich missverständlich ausgedrückt haben. Es sei jedoch der Eindruck erweckt worden, dass „die Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen auf der Basis eines von der Meinungsfreiheit gedeckten offenen Briefes“ im Ministerium erwogen werde. Döring solle daher in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Die Philosophieprofessorin gilt in Berlin als renommierte Wissenschaftlerin. Seit Februar 2023 arbeitet sie als Staatssekretärin. Aus dem Umfeld des Zentralrats der Juden hieß es gegenüber dem Tagesspiegel etwa, die Zusammenarbeit mit Döring sei stets gut und vertraulich abgelaufen. Man habe sie wegen ihrer klaren Haltung gegen Antisemitismus sehr geschätzt. Den Prüfauftrag stufte man auch beim Zentralrat als nicht angemessen ein. Der Protestbrief der Lehrenden selbst sei jedoch nach wie vor irritierend.

Handelte Döring eigenmächtig?

Mit der Personalentscheidung schien Döring nicht unbedingt einverstanden. Am Sonntagabend twitterte sie: „So wird nun dieser Abschnitt meiner beruflichen Laufbahn ein jähes Ende finden. Stay tuned.“ Später löschte sie den Tweet, nicht ohne zu kommentieren: „Habe gerade Anruf bekommen, muss den Tweet löschen.“

Für Beobachter steht nun eine zentrale Frage im Raum: Hat die Staatssekretärin tatsächlich eigenmächtig gehandelt oder nicht? Falls ersteres der Fall ist, sähe das für Stark-Watzinger nicht gut aus. Erneut steht der Vorwurf im Raum, sie habe ihr Haus nicht im Griff.

Falls die Ministerin selbst in Überlegungen zu diesem Prüfauftrag involviert war, dürfte die Debatte von vorne losgehen. Aus der Pressemitteilung des Bildungsministeriums ging dies nicht eindeutig hervor.

Dementsprechend musste sich Stark-Watzinger bei der Vorstellung des nationalen Bildungsberichts am Montagnachmittag zahlreichen Fragen zur Causa Döring stellen. Kernfrage: Hatte Stark-Watzinger etwas mit dem Prüfauftrag zu tun, oder nicht?

Die Ministerin sagte in der Bundespressekonferenz, sie habe den „Auftrag nicht erteilt und nicht gewollt“. Von der Mail dazu habe sie erst am 11. Juni erfahren. Die Basis für eine vertrauensvolle Arbeit mit Döring sei nicht mehr gegeben gewesen.

Bettina Stark-Watzinger FDP, Bundesministerin für Bildung und Forschung, auf dem Weg zur Bundespressekonferenz am Montag. © imago/photothek/IMAGO/Florian Gaertner

Auf Nachfragen reagiert Stark-Watzinger zunächst ausweichend, antwortete dann knapp und wirkte zunehmend genervt. Zu einem Rücktritt sehe sie keine Veranlassung, erklärte die Ministerin und flüchtet sich in Wiederholungen.

Abschließend wird die Frage, ob die FDP-Politikerin in irgendeiner Weise etwas mit dem Prüfauftrag zu tun hatte, an diesem Tag nicht beantwortet.

Und Döring? Von der Uni Tübingen, an der sie bis zum vergangenen Jahr gearbeitet hatte, hieß es am Montag auf Anfrage des Tagesspiegels, aus Datenschutzgründen könne man keine konkrete Auskunft zur weiteren Tätigkeit der Philosophieprofessorin geben. Döring werde aber „auf alle Fälle ihre Honorarprofessur behalten“.