Im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh sind hunderte Menschen an einer mysteriösen Krankheit erkrankt, deren Ursache bislang unklar ist. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Montag berichtete, soll mindestens eine Person gestorben sein, 200 weitere Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt.

Die Krankheit wurde demnach am Samstag in der Stadt Eluru entdeckt. Die Symptome reichen von Übelkeit und Angst bis zu Bewusstseinsverlust, sagten Ärzte. Am Sonntag soll ein 45-jähriger Mann nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus gestorben sein, wie AP unter Berufung auf die indische Nachrichtenagentur Press Trust of India berichtet.

Beamte versuchen, den Grund für die Erkrankungen zu ermitteln. Ein Zusammenhang mit Corona wurde bislang ausgeschlossen, die Patienten wurden negativ auf das Virus getestet.

Die Untersuchung von Wasserproben der betroffenen Orte ergab bislang auch keine Hinweise auf eine mögliche Kontaminierung.

Der Regierungschef der Region Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, besuchte ein Krankenhaus und sprach mit Patienten. Oppositionsführer N. Chandrababu Naidu forderte auf Twitter eine „unparteiische, umfassende Untersuchung des Vorfalls“.

Der Bundesstaat Andhra Pradesh gehört mit über 800.000 nachgewiesenen Fällen zu den am schlimmsten von Covid-19 betroffenen Regionen in Indien. Das Gesundheitssystem des Bundesstaates ist, wie der Rest Indiens, durch das Virus stark belastet. (AP/Tsp)