US-Präsident Donald Trump hat am Feiertag Thanksgiving überraschend amerikanische Truppen in Afghanistan besucht. Trump dankte den Soldaten am Donnerstag auf der Bagram Air Base nördlich von Kabul in einer Ansprache für ihren Einsatz, wie bei mehreren US-Sendern zu sehen war.

Es ist Trumps erster Besuch in Afghanistan und sein zweiter in einem Kampfgebiet, in dem US-Truppen stationiert sind. Ende vergangenen Jahres war Trump in den Irak gereist.

„Die Taliban wollen ein Abkommen“, sagte Trump dem Sender CNN zufolge bei dem Truppenbesuch. „Es muss ein wirkliches Abkommen werden, aber wir werden sehen.“ Trump hatte der Verhandlungen mit den Taliban Anfang September als „tot“ bezeichnet und nach eigenem Bekunden ein Geheimtreffen mit hochrangigen Taliban-Führern abgesagt.

Trump traf sich auch zu Gesprächen mit dem Präsidenten Afghanistans, Ashraf Ghani. (dpa, Tsp)