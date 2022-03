Seit 36 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion kostet täglich etliche Leben, vier Millionen Menschen haben bereits das Land verlassen. Wie sieht das Leben derer aus, die bewusst in ihrer Heimat bleiben? Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer dokumentieren einen Tag lang in unserem Live-Blog ihren Kriegsalltag in Kiew, Charkiw, Odessa, Lwiw – und dort, wo normalerweise keine Berichte entstehen.

Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Neben dem Horror, den die Orks (so nennen viele Ukrainer die russischen Invasoren, Anm. d. Red.) über unser Land bringen, ist eine der täglichen Freuden vieler Ukrainer dieser Tage, nach "epic fails" der "zweitstärksten Armee der Welt" zu suchen. Manche sehen aus wie alte Sketchen von Charlie Chaplin mit seiner ganzen Unbeholfenheit, vermischt mit jeder Menge Dummheit und Planlosigkeit." | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Ein unerwarteter Trend für Leute in der Immobilienbranche: Je abgelegener ein Haus liegt, je unauffälliger es ist, je schlechter der Weg dorthin ist, desto mehr ist es heutzutage in der Ukraine wert! Überraschend, oder?" | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew "Das ist unser Apotheker bei uns am Arbeitsplatz." "Wir kümmern uns darum, dass Zivilisten Zugang zu Medikamenten bekommen, die selten geworden sind." Wir versuchen den Leuten zu helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Mit oder ohne Orks: Die ersten Frühlingsblumen fangen an zu blühen!" (Anm. d. Red.: Viele Ukrainer bezeichnen die russischen Angreifer mittlerweile als „Orks“, den wütenden Ungeheuern aus J. RR. Tolkiens „Der Herr der Ringe“.) | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew Vladislav Bolsun bedankt sich für die Unterstützung aus Deutschland: Dieses Paket habe ich gerade bei uns im Lager gefunden! Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Maria Avdeeva ist in Saltivka unterwegs. Es ist die am heftigsten zerstörte Wohngegend in Charkiw. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Die Spuren der russischen Invasion werden hier besonders deutlich. "Vor dem Krieg lebten hier viele Familien mit ihren Kindern. Jetzt ist es eine verlassene Geisterstadt." Maria Avdeeva | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa "Einer der beliebtesten ,Food-Courts' in Odessa ist jetzt zu einem Freiwilligenzentrum geworden." credit: Olena Kontsevych | Sidney Gennies Taras Topolia, Kiew In seinem früheren Leben war er Musiker. Doch Taras Topolia hat sich der Territorialverteidigung angeschlossen und trainiert nun an der Waffe | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw Die Arbeit der Freiwilligen in Lwiw ist stressig. Doch ab und an bleibt Zeit für etwas Freude | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa Hier habe ich früher als Schauspielerin gearbeitet Olena Kontsevych | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Wir bringen jetzt Medikamente zu den Menschen in Charkiw, die sie brauchen Maria Avdeeva | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw Wir haben Essen für Kinder, ein Babynest, Kekse Tetyana Kostorna | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa In den ersten Kriegstagen ist der Bahnhof aus allen Nähten geplatzt, weil so viele Bürger die Stadt verlassen haben Olena Kontsevych | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw "Vlad liefert die Medizin bei einer älteren Dame ab, die ihr Haus nicht verlässt." credit: Maria Avdeeva | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich meine Eltern brauche, um meine Übersetzungen Korrektur zu lesen. Aber es ist eine gute Aktivität für sie, um sie von anderen Gedanken abzulenken." credit: Olena Kravtchenko | Sidney Gennies Taras Topolia, Kiew "Das Risiko, dass die Russen zu Chemiewaffen greifen, ist weiterhin hoch. Also bereiten wir uns vor. Die Russen hatten hier aus allen Richtungen große Probleme, sie schafften es nicht, Kiew oder andere große Städte einzunehmen. Und wir sorgen uns, dass sie den Krieg mit chemischen Kampfstoffen eskalieren, um die ukrainische Verteidigung an bestimmten Orten zu brechen. Nach dem, was sie in Syrien getan haben, wissen wir Ukrainer, mit wem wir es zu tun haben. Und wir wollen auf das Szenario vorbereitet sein." credit: Taras Topolia | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Die Menschen im Zentrum für Humanitäre Hilfe in Charkiw sind echte Helden Maria Avdeeva | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew "In den ersten Tagen habe ich eine Menge Süßes gegessen und viel Cola getrunken. Eigentlich ist das für mich untypisch, aber vielleicht habe ich wegen des Stresses schnell Energie und Kohlenhydrate gebraucht. Jetzt versuche ich, meine tägliche Ration zu normalisieren. Unsere Supermärkte und meine Frau machen das möglich." credit: Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa "Diese kleinen Flaggen sind hier auf jedes Gebäude gemalt. Die Straßen um mich herum sind gerade so gut wie leer. Hinter mir ist ein Militär-Checkpoint von dem ich keine Aufnahmen machen darf, um die Positionen unserer Truppen nicht dem Feind zuzuspielen." credit: Olena Kontsevych | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw "Das ist Max, ein kleiner Sonnenschein aus Charkiw. Er ist zusammen mit seiner Mutter Natalie zurück nach Charkiw gefahren, um ihre Großmutter abzuholen. Wir weinen zusammen, während wir ihrer Geschichte zuhören. Pass auf dich auf, Max!" credit: Tatyana Kostorna |