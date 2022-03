Seit 36 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion kostet täglich etliche Leben, vier Millionen Menschen haben bereits das Land verlassen. Wie sieht das Leben derer aus, die bewusst in ihrer Heimat bleiben? Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer dokumentieren einen Tag lang in unserem Live-Blog ihren Kriegsalltag in Kiew, Charkiw, Odessa, Lwiw – und dort, wo normalerweise keine Berichte entstehen.

Ein Tag im Krieg Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Neueste zuerst Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Sidney Gennies Der Tag beginnt, das sind unsere Blogger Vladislav Bolsun, Tetyana Kostorna, Taras Topolia, Olena Kravtchenko, Olena Kontsevych und Maria Avdeeva bloggen heute live | Kein Beitrag vorhanden Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Schaut, was für ein Wunder ich heute in meinem Dorf gefunden habe! Meine liebste Leckerei, eine nostalgische Erinnerung an das Leben, wie es einmal war." | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka Ich vermisse Pizza, Sushi - sogar Döner Olena Kravtchenko | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew Früher habe ich hier oft gefrühstückt, aber jetzt ist alles anders Vladislav Bolsun In dem Kiewer Café werden heute mehr als 50.000 Mahlzeiten für Zivilisten und Militär zubereitet. Im Video führt Vladislav Bolsun durch seinen einstigen Lieblingsspot. | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew "Das ist unser Schutzbunker. Das beste was die Sowjetunion je für Ukrainer getan hat." credit: Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Auf dem nachhause Weg kommt Maria Avdeeva an einer brennenden Lagerhalle vorbei. Die ganze Nacht war diese Gegend in Charkiw heftig beschossen worden: Von den Feuerwehrleuten erfährt sie: Es war eine Lagerhalle für Schlauchboote. Das Material erschwere die Löscharbeiten. Russland beschießt weiterhin Wohngebiete und terrorisiert die Zivilbevölkerung, während sie es am Boden nicht schaffen vorzurücken. Es ist sehr wichtig, russische Kriegsverbrechen zu dokumentieren, um sie dafür verantwortlich zu machen Maria Avdeeva | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw Diese Familie konnte aus Kiew entkommen. Im Freiwilligenzentrum von Lwiw lassen sie sich die Lebensfreude nicht nehmen, wie Tetyana Kostorna in diesem Video dokumentiert: | Sidney Gennies Taras Topalia, Kiew Unterwegs nach Irpin. Taras Topalia fährt mit seiner Einheit nun direkt an die Front. Was er dort erwartet, erzählt er im Video. | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Neben dem Horror, den die Orks (so nennen viele Ukrainer die russischen Invasoren, Anm. d. Red.) über unser Land bringen, ist eine der täglichen Freuden vieler Ukrainer dieser Tage, nach “epic fails” der “zweitstärksten Armee der Welt” zu suchen. Manche sehen aus wie alte Sketchen von Charlie Chaplin mit seiner ganzen Unbeholfenheit, vermischt mit jeder Menge Dummheit und Planlosigkeit." | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Ein unerwarteter Trend für Leute in der Immobilienbranche: Je abgelegener ein Haus liegt, je unauffälliger es ist, je schlechter der Weg dorthin ist, desto mehr ist es heutzutage in der Ukraine wert! Überraschend, oder?" | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew "Das ist unser Apotheker bei uns am Arbeitsplatz." "Wir kümmern uns darum, dass Zivilisten Zugang zu Medikamenten bekommen, die selten geworden sind." Wir versuchen den Leuten zu helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka "Mit oder ohne Orks: Die ersten Frühlingsblumen fangen an zu blühen!" (Anm. d. Red.: Viele Ukrainer bezeichnen die russischen Angreifer mittlerweile als „Orks“, den wütenden Ungeheuern aus J. RR. Tolkiens „Der Herr der Ringe“.) | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew Vladislav Bolsun bedankt sich für die Unterstützung aus Deutschland: Dieses Paket habe ich gerade bei uns im Lager gefunden! Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Maria Avdeeva ist in Saltivka unterwegs. Es ist die am heftigsten zerstörte Wohngegend in Charkiw. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Die Spuren der russischen Invasion werden hier besonders deutlich. "Vor dem Krieg lebten hier viele Familien mit ihren Kindern. Jetzt ist es eine verlassene Geisterstadt." Maria Avdeeva | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa "Einer der beliebtesten ,Food-Courts' in Odessa ist jetzt zu einem Freiwilligenzentrum geworden." credit: Olena Kontsevych | Sidney Gennies Taras Topolia, Kiew In seinem früheren Leben war er Musiker. Doch Taras Topolia hat sich der Territorialverteidigung angeschlossen und trainiert nun an der Waffe | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw Die Arbeit der Freiwilligen in Lwiw ist stressig. Doch ab und an bleibt Zeit für etwas Freude | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa Hier habe ich früher als Schauspielerin gearbeitet Olena Kontsevych | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Wir bringen jetzt Medikamente zu den Menschen in Charkiw, die sie brauchen Maria Avdeeva | Sidney Gennies Tetyana Kostorna, Lwiw Wir haben Essen für Kinder, ein Babynest, Kekse Tetyana Kostorna | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa In den ersten Kriegstagen ist der Bahnhof aus allen Nähten geplatzt, weil so viele Bürger die Stadt verlassen haben Olena Kontsevych | Mehr Einträge laden