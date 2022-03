Tatyana Kostorna, Lwiw

"Hier im Zentrum für freiwillige Helfer haben wir jeden Tag fast 500 Familien, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind. Die meisten haben alles, was sie haben, in ihrem Zuhause zurückgelassen. Sie brauchen also alles, Essen, Hygieneprodukte, grundlegende Sachen. Die meisten von ihnen sind mit Kindern unterwegs. Deshalb packen wir spezielle Pakete für Kinder, in denen Bücher, Spielzeug und Süßigkeiten sind. Kinder sind die zerbrechlichste Gruppe unter den Geflüchteten. Wir versuchen also alles, sie zu unterstützen. Auf dem Foto seht ihr Victoria, eine Freiwillige aus Kiew und Teyana, eine Mutter aus der Gegend um Schytomyr."