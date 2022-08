An den allermeisten Stellen der Front in der Ukraine gibt es kaum noch Bewegung. Winzige Fortschritte machen die russischen Truppen noch südlich der in der Region Donezk gelegenen Stadt Bachmut. Der ukrainische Generalstab meldete in der Nacht auch Vorstöße gegen das etwas nördlich gelegene Soledar. Vier Dörfer sollen die russischen Truppen erobert haben, zahlreiche Angriffe wurden aber auch abgewehrt.

Dass die russischen Offensiven sich in den kommenden Tagen und Wochen nocheinmal verstärken, ist eher unwahrscheinlich. Laut Informationen des britischen Verteidigungsministeriums hat Moskau tausende Truppen aus dem Norden des Donbas an die Front im Süden der Ukraine verlegt.

Die Hinweise, dass die Ukrainer dort bald zuschlagen könnten, verdichten sich derweil. Flugblätter der ukrainischen Regierung in Cherson informieren die Bürger, wie sie sich mit Vorräten für die Zeit der Kämpfe eindecken. Auch die Zahl der Flüchtenden aus der Provinzhauptstadt scheint sich zu erhöhen. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen lange Autoschlangen auf den Straßen, die aus der Stadt herausführen. Dabei wurde mindestens auch ein Auto von russischen Truppen beschossen, zwei Menschen starben.

Die entscheidenden Fragen in den nächsten Tagen und Wochen: Wann genau starten die ukrainischen Truppen die Offensive? Oder wählen sie stattdessen ein langsames Vorgehen mit schrittweisen Gebietseroberungen, wie sie es derzeit schon tun? Und wo wird der Schwerpunkt liegen? In Kherson, also auf der westlichen Seite des Flusses Dnepr (damit rechnen die meisten Beobachter) - oder ist sogar ein noch ambitioniertes Vorhaben geplant? Nämlich eine große Offensive auch von Saporischschja in Richtung der Krim. Dann könnte das Ziel sein, die gesamte Südukraine in einem Zug zurückzuerobern.

DIE WICHTIGSTEN NACHRICHTEN DES TAGES IM ÜBERBLICK