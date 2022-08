In den vergangenen Monaten des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte es immer wieder Berichte über die sinkende Moral bei den russischen Truppen gegeben. Erst gestern hatte das US-Magazin Newsweek von einem Pentagon-Briefing berichtet, in dem ein hochrangiger US-Militär seine Einschätzung dazu abgegeben hat (Quelle hier).

Dieser habe dort gesagt, dass den USA „eine ganze Reihe“ von Berichten vorlägen über die „miserable“ Moral bei den Soldaten. So sollen insbesondere die verstärkten Angriffe auch mit den Himars-Raketenwerfern zur Demoralisierung beitragen.

Das Portal Yahoo News berichtet nun unter Berufung auf russische Regierungsdokumente von einem Vorfall, in dem nun ermittelt wird (Quelle hier). Ereignet haben soll er sich demnach in Cherson, also jener Stadt im Süden der Ukraine, die als ein Schlüssel in der Gegenoffensive der Ukrainer gilt – und zwar in einer Bar.

Laut dem Bericht sollen drei Beamte des Geheimdienstes FSB dort drei Soldaten vorgefunden haben, die – wie es in den Dokumenten heißt – „ihre Zeit untätig verbrachten und alkoholische Getränke konsumierten“.

Da sie dies in Uniform taten, schritten die FSB-Männer ein. Einer der Soldaten soll daraufhin Schüsse auf den Boden abgegeben haben, offenbar kam es dann zu einem Handgemenge. Am Ende starben laut dem Bericht zwei der Beamten und ein Soldat, zwei weitere Beteiligte wurden verletzt, ein Beamter floh.

DIE WICHTIGSTEN NACHRICHTEN DES TAGES IM ÜBERBLICK

Die Bundesregierung will in Kürze mit einem neuen Entlastungspaket auf die deutlich steigenden Energiepreise reagieren . Die Arbeiten dazu würden „bald“ abgeschlossen, sagte Kanzler Olaf Scholz in Meseberg. Ziel sei „ein sehr präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket“. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3 bis 4 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu finden Sie hier.

Trotz westlicher Sanktionen und der absichtlichen Verknappung der Liefermenge hat Gazprom im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben einen Rekordgewinn eingefahren. Es sei ein Reingewinn von 2,5 Billionen Rubel erzielt worden - das sind umgerechnet 46,5 Milliarden Euro, so der Konzern. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Die Importpreise sind im Juli weiter stark gestiegen - vor allem für Energie. Der Einfuhrpreis für Erdgas war im Juli dreimal so hoch wie vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mehr dazu hier.

Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Mehr dazu in unserem Newsblog.

Die Inspektoren der Internationalen Energiebehörde IAEA sind inzwischen in Saporischschja eingetroffen. IAEA-Chef Rafael Grossi erläutert das Ziel des Kontrollbesuchs. Die Visite sei ein „technischer Einsatz", mit dem ein Nuklearunfall verhindert werden solle, sagt Grossi kurz nach seiner Ankunft in der Stadt Saporischschja.

Der Kreml weitet offenbar seine Rekrutierungen auf Moskau und St. Petersburg aus. Wie der „Kyiv Independent" unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst berichtet, haben die Militärkommissariate der Städte die Anweisung erhalten, Einwohner zum Militärdienst für den Einsatz auf der besetzten Krim einzuziehen.

. Wie der „Kyiv Independent“ unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst berichtet haben die Militärkommissariate der Städte die Anweisung erhalten Die Ukraine treibt britischen Angaben zufolge ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilt das britische Verteidigungsministerium auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bewohner der annektierten Halbinsel Krim aufgefordert, sich von russischen Militäranlagen fernzuhalten. „Haltet Euch nicht in der Nähe von russischen Stützpunkten und Fliegerhorsten auf“, sagte er in seiner Videoansprache.

HINTERGRUND UND ANALYSE

