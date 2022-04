Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Reise des österreichischen Kanzlers Karl Nehammer zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau begrüßt. Man befürworte „jegliche diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine zu erreichen und Grundvoraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen zwischen der Ukraine und Russland“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin.

Zur Frage, ob auch Scholz in absehbarer Zeit nach Moskau reisen werde, sagte sie: „In dieser Richtung sehe ich jetzt im Moment keinerlei Pläne.“

Nehammer hatte die Reise am Sonntag angekündigt und Scholz auch vorher darüber informiert. Der österreichische Kanzler ist der erste westliche Regierungschef, der seit Beginn des Krieges Moskau besucht. Er wird am Montagnachmittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammentreffen. Österreichs Regierungssprecher Daniel Kosak bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Bundeskanzler Nehammer werde über die Türkei nach Moskau fliegen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

In Moskau bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow das Treffen. Kosak sagte, die Reise des österreichischen Regierungschefs verfolge drei Ziele:

Der Krieg müsse aufhören. Das klinge banal, sei aber das Wichtigste.

Ferner erwarte die ukrainische Regierung für die kommenden Tage eine „große Schlacht“ im Osten des Landes. Hierfür müssten Absprachen für humanitäre Korridore getroffen werden.

Drittens wolle Nehammer bei Putin die Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine ansprechen. Diese müssten von unabhängiger internationaler Seite aufgeklärt werden.

„Wir waren in Butscha. Wir haben die Kriegsverbrechen gesehen und Kanzler Nehammer wird sie benennen gegenüber Präsident Putin“, verlautete aus dem Kanzleramt in Wien. Man sei „aber nicht illusorisch“, es gehe um humanitäre Ziele. „Es gilt, im Gespräch zu bleiben.“ Es sei höchst unwahrscheinlich, „mit einem Frieden zurückzukehren.“ Die russische Seite lasse zum Beispiel in den Kampfgebieten keine humanitäre Hilfe etwa durch das Rote Kreuz zu.

Erst am Samstag hatte der österreichische Regierungschef in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. In den vergangenen Tagen war der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer nach Kiew gereist. Auch der britische Premierminister Boris Johnson, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell waren vor Ort gewesen. (dpa)