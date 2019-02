Rund dreieinhalb Monate vor der Bürgerschaftswahl in Bremen liegt die CDU in einer Umfrage knapp vor der SPD. In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest-Dimap für den „Weser-Kurier“ kommt die CDU auf 25 Prozent, die SPD liegt einen Prozentpunkt dahinter.

Die Grünen erzielen demnach 18 Prozent, die Linken 13 Prozent. Die AfD erreicht acht Prozent, die FDP sechs Prozent. Die letzte Wahl-Umfrage der Zeitung stammt aus dem Mai 2018. Damals kam die SPD auf 26 Prozent und lag vor CDU (24), Linken (15), Grünen (14), AfD (9) und FDP (7).

Die SPD stellt in Bremen seit 1945 ununterbrochen den Regierungschef. Im kleinsten deutschen Bundesland wird am 26. Mai gewählt, parallel zur Europawahl. (dpa)