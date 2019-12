Jetzt spricht Hubertus Heil

„Ich denke daran, dass wir in den nächsten zwei Jahren vor allem Kommunal- und Landtagswahlen in Deutschland haben. Der Leuchtturm Hamburg muss gewonnen werden, das sollte ein klares Ziel sein. Wir haben Kommunalwahlen in Bayern. Da gibt es viel zu gewinnen und auch einiges zu verlieren. Ich will zum Beispiel, dass auch der Nachfolger von Uli Maly in Nürnberg ein Sozialdemokrat ist. Wir müssen auch die NRW SPD unterstützen.



Bei allem was uns manchmal trennt, wir sind eine Sozialdemokratie. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich habe eins auch als Arbeitsminister gelernt. Diverse Teams von Frauen und Männern mit unerschiedlicher Herkunft mit gemeinsamen Vorstellungen sind erfolgreicher als eintönige Teams.“