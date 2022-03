In einem neuen Strafverfahren wegen angeblicher Veruntreuung gegen den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wird am Dienstag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche 13 Jahre Haft für den Oppositionellen gefordert, der derzeit bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Betrugs in einer östlich von Moskau gelegenen Strafkolonie absitzt.

Der neue Prozess wegen Veruntreuung und Missachtung von Gerichtsauflagen, in dem nun das Urteil fallen soll, wird in der Strafkolonie abgehalten. Die Ermittler werfen Nawalny vor, an seine politischen Organisationen gezahlten Spendengelder in Höhe von vier Millionen Euro für persönliche Zwecke genutzt zu haben.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

Nawalny und seine Anwälte weisen die Vorwürfe zurück. Schon vor der Urteilsverkündung sprach Nawalnys Team von einem neuen Beweis für die Justizwillkür in Russland. „Wir haben gesagt, dass Putin Nawalny für immer im Gefängnis halten will“, sagte die Sprecherin des Oppositionellen, Kira Jarmysch. Nawalny ist der schärfste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Jarmysch meinte, Putin räche sich an Nawalny, „nachdem es ihm nicht gelungen ist, ihn zu töten“. Der Kremlgegner hatte einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im August 2020 nur knapp überlebt. Der Präsident wies eine Beteiligung zurück. Die EU hatte wegen des Attentats Sanktionen gegen Russland verhängt.

Nawalny war nach seiner Genesung in Deutschland, wo ihn die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Charité in Berlin besucht hatte, vor gut einem Jahr nach Russland zurückgekehrt. Er wurde am 17. Januar 2021 am Flughafen in Moskau festgenommen, weil er gegen Auflagen in einem anderen Strafverfahren während seiner Genesung verstoßen haben soll.

Mehr zum Ukraine-Krieg bei Tagesspiegel Plus:

Mehr zum Thema Bericht über Festnahme von russischen Saboteuren Ukrainische Spionageabwehr stoppt offenbar Anschlag auf Selenskyj

Nawalny hatte in der vergangenen Woche sein Schlusswort in dem Prozess, das bei der Übertragung laut Jarmysch durch technische Pannen teils nicht zu hören war, für Kritik an Putins Krieg gegen die Ukraine genutzt. „Kämpfen gegen den Krieg bedeutet Kämpfen gegen den Despotismus. (.) Das bedeutet gegen Putin kämpfen“, sagte Nawalny. „Jetzt verstehen wir, dass an der Macht nicht nur böse, raffgierige und dumme Menschen sind, sondern auch noch wahnsinnige.“ (AFP, dpa)