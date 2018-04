Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Anwendung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen wie Parks und Sportplätzen, am Wasser und in Naturschutzgebieten verbieten. In der Landwirtschaft soll die Anwendung nur noch erlaubt sein, wo es Rückzugsräume etwa für Vögel gibt, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. Weitere Ausnahmen könne es geben, wenn etwa erosionsgefährdete Böden nicht mechanisch behandelt werden können oder eine komplette Ernte in Gefahr ist.

Die Agrarministerin hatte in der Montagsausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ vor dem Hintergrund rechtlicher Bedenken der EU-Kommission gegen ein Glyphosat-Verbot in Österreich gesagt: „Verbote haben nicht immer Bestand. Zugleich kündigte sie aber einen raschen Vorstoß zur Reduzierung des Unkrautvernichters an. Dieser solle Personengruppen betreffen, aber auch die Oberflächenanwendung.

Konkreter äußerte sie sich zunächst nicht. „Ich bin da vertragskonform“, sagte Klöckner mit Blick auf den Koalitionsvertrag. Einen Tag später hat sie nun konkrete Vorschläge folgen lassen. (dpa)