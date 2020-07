Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei den Status des berühmten Gebäudes Hagia Sophia in Istanbul als Museum annulliert und damit den Weg zur Nutzung der einstigen Kirche als Moschee freigemacht. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

[Jetzt noch mehr wissen: Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele weitere spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Besucher aus aller Welt bewundern die Hagia Sophia, seit sie im sechsten Jahrhundert als Hauptkirche des Oströmischen Reiches gebaut wurde. Fast 1000 Jahre blieb sie die wichtigste Kirche des Christentums, bevor sie nach der osmanischen Eroberung von Konstantinopel – heute Istanbul – im Jahr 1453 zur Moschee erklärt wurde.

Nach Gründung der Türkischen Republik war das Gebäude per Kabinettsbeschluss im Jahr 1934 in ein Museum umgewandelt worden; der Beschluss trat 1935 in Kraft. Heute steht die Hagia Sophia unter dem Schutz der UN-Kulturorganisation Unesco und wird von fast vier Millionen Touristen im Jahr besucht.

Doch türkische Islamisten hatten gegen den Museumsstatus geklagt. Rechtsexperten hatten erwartet, dass der Verwaltungsgerichtshof die Befugnis der Regierung betonen werde, über die Verwendung historischer Bauten als Museum oder Gotteshaus zu entscheiden.

Umfragen zeigen, dass mehr als 70 Prozent der Türken die Umwandlung in eine Moschee befürworten, aber die Besucher vor der Hagia Sophia wenige Tage vor dem Verwaltungsgerichtsurteil sahen das ganz anders. Mehti Sönmez und Gizem Yalcin aus der zentralanatolischen Stadt Konya, einer für ihre islamische Frömmigkeit bekannten Stadt, finden, die Hagia Sophia müsse ein Museum bleiben: „Moscheen haben wir doch genug.“

Mehr zum Thema Türkisches Gericht soll entscheiden Wem gehört die Hagia Sophia?

Ähnlich äußerte sich auch Erdogan noch bis vor Kurzem. Die Moschee-Anhänger sollten es erst einmal schaffen, die neben der Hagia Sophia gelegene Blaue Moschee mit Gläubigen zu füllen, sagte der Präsident noch im vergangenen Jahr. Inzwischen hat er seine Meinung geändert. Angesichts ungünstiger Umfragewerte für seine Partei AKP und einer Diskussion über vorgezogene Neuwahlen will er um islamistische und nationalistische Wähler werben. (mit dpa)