US-Präsident Donald Trump hat seine erste Ansprache zum Unabhängigkeitstag in diesem Jahr genutzt, um Stimmung gegen Teilnehmer der landesweiten Protestbewegung gegen Rassismus zu machen. Es sei eine „gnadenlose Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte“ im Gange, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) am Nationaldenkmal am Mount Rushmore im US-Bundesstaat South Dakota vor Tausenden Zuschauern.

„Wütende Mobs“ versuchten, Statuen der Gründerväter der USA zu Fall zu bringen. Das „starke und stolze“ amerikanische Volk werde aber nicht erlauben, ihm die Geschichte und Kultur zu nehmen, sagte Trump.

Der Angriff auf die „großartige Freiheit muss gestoppt werden und wird sehr schnell gestoppt werden“, sagte Trump weiter. Unter dem „Banner der sozialen Gerechtigkeit“ werde versucht, sowohl die Gerechtigkeit als auch die Gesellschaft zu zerstören. Aus den USA solle ein Ort der „Unterdrückung, Herrschaft und Ausgrenzung“ gemacht werden. „Sie wollen uns zum Schweigen bringen, aber wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen“, sagte Trump.

Die Stimmung bei der Veranstaltung zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli glich einem Wahlkampfevent des Präsidenten. Zwischenrufe wie „Wir lieben dich, Präsident Trump“ waren zu hören. Trump will bei der Wahl in vier Monaten für eine zweite Amtszeit antreten.

Infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis waren landesweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt entbrannt. Sie lösten auch eine Debatte über die Erinnerungskultur des Landes aus. In mehreren Städten waren bei Protesten Statuen gestürzt worden, die historische Figuren darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden. Trump hat die „Verunstaltung“ und Stürze der Statuen und Denkmäler mehrfach scharf verurteilt.

Ungeachtet der Coronakrise betonte Trump die Überlegenheit seines Landes betont. Die USA seien „das gerechteste und außerordentlichste Land, das jemals auf der Erde existiert hat“, sagte er.

Der Unabhängigkeitstag 2020 ist anders

Der „Independence Day“ ist traditionell ein fröhlich-patriotischer Tag. Jedes Jahr am 4. Juli kommen die Amerikaner zusammen, picknicken, schauen sich ein Feuerwerk an und erfreuen sich an ihrem Land.

An diesem Unabhängigkeitstag aber ist alles anders. Dieser 4. Juli wird in die Geschichtsbücher eingehen als ein trauriger Feiertag, an dem die USA nicht als Supermacht, sondern als ein Land am Rande des Kontrollverlusts wahrgenommen werden.

Denn kurz vor der Ankunft von Trump und seiner Frau Melania am Mount Rushmore im Bundesstaat South Dakota, wo in die Felsen die Konterfeis der vier bedeutenden früheren US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln gehauen sind, meldete die Johns-Hopkins-Universität einen neuen Höchststand der täglichen Corona-Neuinfektionen: Demnach wurden in den USA binnen 24 Stunden 57.683 neue Corona-Infektionen registriert.

Damit wurden insgesamt bereits 2,79 Millionen Ansteckungen in den USA nachgewiesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 728 auf 129.405 Fälle. Der US-Präsident ließ die Corona-Pandemie in seiner Rede am Mount Rushmore aber weitgehend außer Acht.

Trump hat zuletzt von „großartigen Neuigkeiten“ gesprochen, weil ja so viel mehr getestet werde. Doch das der bittere Beleg dafür, dass sein angekündigtes „sensationelles amerikanisches Comeback“ ein leeres Versprechen ist. Die Pandemie droht, eines der reichsten und mächtigsten Länder der Welt erneut in die Knie zu zwingen. Darüber kann keiner froh sein.

Lahmen die USA, spürt das die Welt – vor allem ihre Wirtschaft. Fast die Hälfte der 50 Bundesstaaten haben schon Lockerungen zurückgenommen, die in den vergangenen Wochen gewährt wurden. Restaurants, Kinos, Strände wurden vor dem Feiertagswochenende wieder geschlossen – für wie lange, ist offen.

Die erste Welle ist noch gar nicht vorbei

Denn die in fast allen Staaten steigenden Infektionszahlen sind noch nicht einmal der Beginn der gefürchteten zweiten Welle, sondern schlimmer: Sie zeigen, dass die erste noch gar nicht vorbei ist. Den zarten Hoffnungen, dass sich die flexible US-Wirtschaft nach einem Abflauen der Krise schnell wieder erholt, versetzt das einen empfindlichen Dämpfer.

Das Ärgerliche ist: Diese Entwicklung war abseh- und damit vermeidbar. Experten hatten genau davor gewarnt. Davor, sich von den wieder gewonnenen Freiheiten zu Übermut verleiten zu lassen und alles zu vergessen, was die Krise gelehrt hat. Zum Beispiel, dass Abstandhalten und Masken wirken und weiterhin dringend geboten sind.

Wenn aber der Mann an der Spitze des Landes seine Vorbildfunktion dazu nutzt, die Erkenntnisse und Mahnungen der Wissenschaft aus dem Weißen Haus anzuzweifeln, ja lächerlich zu machen, braucht sich keiner zu wundern, dass viele es ihm gleichtun.

Die Quittung erhalten alle Neuerkrankten

Die Quittung erhalten nun alle, die neu erkranken und/oder von den wieder eingeführten Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. Viele Firmen bringt diese Entwicklung endgültig in existenzielle Nöte.

Bedanken können sie sich bei ihrem Präsidenten. Diese dramatische Zuspitzung hat er mit zu verantworten, er, der seine mit so viel Sachverstand ausgestattete Coronavirus-Taskforce schon vor Wochen entmachtete und seitdem nur noch über das wirtschaftliche Comeback sprechen will.

Trumps Glaubwürdigkeit wird umso mehr schwinden, je öfter er wahrheitswidrig und mit Blick auf den Wahltermin in vier Monaten behauptet, die Krise unter Kontrolle zu haben. Schon jetzt sagen in Umfragen mehr als drei Viertel der Amerikaner, ihr Land bewege sich in die falsche Richtung.

Die Stärke der Amerikaner ist ihr Optimismus, ihre selbstbewusste Vorfreude auf alles, was in der Zukunft liegt, ihr übermächtiger Wunsch, in Freiheit zu leben. Verlieren sie diese Eigenschaften, weil die Zweifel überhand nehmen, steht viel mehr auf dem Spiel als die Wiederwahl eines Präsidenten. (mit dpa)