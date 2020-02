Die MDR-Moderatorin Mareile Höppner wird den Semperopernball am 7. Februar in Dresden nun doch nicht moderieren. Sie habe "einen unerträglichen Grad an Hass bis hin zu Bedrohungen erleben" müssen, teilte der Sender am Samstag mit.

Die 42-jährige gebürtige Hamburgerin Höppner, unter anderem Moderatorin des vom MDR für die ARD produzierten Boulevardmagazins "Brisant", war am Donnerstag für die ARD-Moderatorin und Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers eingesprungen. Rakers hatte den Moderationsvertrag mit dem Opernballverein aufgelöst, nachdem der Semperopernballverein um Kulturmanager Hans-Joachim Frey den ägyptischen Diktator Abdel Fattah al Sisi am vergangenen Sonntag mit dem St.-Georgs-Orden des Balls ausgezeichnet hatte.

Rakers hatte zur Begründung für ihre Absage erklärt: "Aus dem kulturellen Ereignis Semperopernball ist durch die Verleihung des St.-Georg-Ordens an al Sisi ein politisches geworden. Mich irritiert diese Verleihung sehr." Der Schlagersänger Roland Kaiser bleibt Moderator des Balls.

"Nichts rechtfertigt eine solche Hetze", erklärt der MDR

"Wir als MDR sind erschüttert über das Ausmaß der Verrohung", erklärte der Sender mit Blick auf Bedrohungen von Höppner. "Nichts rechtfertigt auch nur im Geringsten eine solche Hetze." Um was es im einzelnen geht, teilte der MDR nicht mit.

Höppner habe bereits Anzeige erstattet. "Verfolgen statt nur löschen – mit dieser klaren Ansage bieten wir schon seit geraumer Zeit allen unseren Mitarbeitern tatkräftige Hilfe beim Umgang mit Hass und Hetze im Netz." Der MDR werde sich "von einzelnen radikalen Stimmen im Netz" nicht beeinflussen lassen und stehe auch zu seiner Entscheidung, den diesjährigen Semperopernball live im Fernsehen zu übertragen.

Höppner schrieb auf Instagram: "Ich hatte gehofft, nach all den Skandalen und der sehr berechtigten Kritik an der Auswahl eines Preisträgers, dass ich diesen Abend für ein neues Zeichen, für einen Abend im Sinne unserer guten demokratischen Werte, würde gestalten können." Statt dessen hätten "einige Reaktionen" jede Grenze überschritten: "Ich bin nun Opfer und Zielscheibe von schlimmstem Hass und Anfeindungen geworden. Selbst vor meinem Kind wurde dabei nicht halt gemacht."

Der MDR ist - ebenso wie auch die "Sächsische Zeitung" - Medienpartner des Balls. Amnesty International prangert „eine seit mehr als 30 Jahren andauernde massive Unterdrückung und weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen“ in Ägypten an.

Der MDR betonte, die Kritik an der Ehrung des ägyptischen Machthabers al Sisi sei schon in den vergangenen Tagen im Programm "sehr deutlich gemacht" worden. Dies werde auch in der MDR-Sendung „Countdown zum Semperopernball“ so gehandhabt. "Und wir werden die künftige Übertragung des Balls anschließend intern kritisch auf den Prüfstand stellen."

Ball-Vereins-Chef Frey kritisiert "Unversöhnlichkeit"

Ball-Vereins-Chef Hans-Joachim Frey teilte am Samstagabend mit: "Wir sind schockiert über die Hetze und den Hass, die Mareile Höppner plötzlich in den vergangenen zwei Tagen trafen." Dass sie solchen Anfeindungen ausgesetzt sei, "lag außerhalb aller Vorstellungskraft und entsetzt uns zutiefst". Mit großer Sorge werde gesehen, "wie einige wenige dem Semperopernball mit völliger Unnachgiebigkeit und Unversöhnlichkeit gegenübertreten und dabei vor keinem Mittel, nicht einmal vor persönlichen Bedrohungen zurückschrecken."

Eigentlich wollte Höppner "von Herzen gern" die Feuerwehr spielen

Höppner hatte am Donnerstag erklärt, es habe in diesem Jahr "viel Trubel um den Opernball" gegeben. Daraus hätten "alle ihre Lehren gezogen, Haltung gezeigt und das war wichtig". Sie sei seit Jahren mit dem Ball verbunden, "spiele also von Herzen gern die Feuerwehr" und fühle sich geehrt, das zweite Mal den Ball zu moderieren.

Um den diesjährigen Semperopernball gibt es seit Tagen heftige Kontroversen. Das Opernhaus selbst distanzierte sich deutlich von der Preisverleihung an den früheren General und Armeechef al Sisi. Der Semperopernball-Verein bezeichnete die Preisverleihung an al Sisi später als "Fehler" - zurückgefordert werden soll der Orden allerdings nicht.

Auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) äußerte Kritik, will aber dennoch am Ball teilnehmen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will den Ball am kommenden Freitag nach Angaben der Staatskanzlei wie geplant mit seiner Lebensgefährtin Annett Hofmann eröffnen. Seine Staatskanzlei war vorab in die Übergabe des Semperopernball-Ordens an al Sisi eingeweiht.