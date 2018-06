In der Deutschen Unesco-Kommission gibt des Widerstand gegen die CDU-Politikerin Maria Böhmer als neue Präsidentin . Eine "Serie von Interventionen" aus der Auswärtigen Amt zugunsten Böhmers erwecke den Eindruck, als sei die "regierungsamtliche Übernahme" einer zivilgesellschaftlichen Institution geplant, schreibt das Ehrenmitglied der Kommission, Peter Fischer-Appelt, in einem Brief an die Kommission vom 30. Mai, der dem Tagesspiegel vorliegt. Unterschrieben ist er von insgesamt sieben Mitgliedern, darunter auch zwei frühere Vorsitzende der Kommission, Peter P. Canisius und Klaus Hüfner. Fischer-Appelt war viele Jahre lang Präsident der Universität Hamburg. Der Fall habe die "weltweit angesehene Kommission" in einen "Granatenkonflikt" gestürzt, heißt es in seinem Brief.

Die deutsche Unesco-Kommission ist, wenngleich von ihr unabhängig, die deutsche Vertretung der Unesco, der UN-Unterorganisation für Kultur, Bildung und Wissenschaft. Sie informiert über die Arbeit der Unesco und berät Bundestag und -regierung und Akteure der Kulturpolitik in allem, was sich aus der deutschen Mitgliedschaft in der Kulturorganisation ergibt. Ihren Sitz hat sie in Bonn, das Auswärtige Amt fördert ihre Arbeit finanziell. Ihre mehr als hundert Mitglieder kommen aus Wissenschaftsorganisationen, Verbänden, aber auch aus Parlamenten und Bundes- und Landesregierungen. An der Spitze standen oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch der ehemalige FDP-Politiker und Minister in Niedersachsen und Brandenburg, Walter Hirche, war schon Präsident.

Am Freitag dieser Woche steht die Hauptversammlung der Kommission in Bamberg an - einschließlich der Wahl des Vorstands. Als neue Präsidentin wurde bereits vor einem halben Jahr Maria Böhmer vorgeschlagen. Die langjährige Vorsitzender der CDU-Frauenunion amtierte von 2005 bis 2013 als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration - man sagte ihr damals nach, dass sie lieber Kultur-Beauftragte geworden wäre. Danach war sie, bis März dieses Jahres, Staatsministerin im Auswärtigen Amt und zuständig für die UN und die auswärtige Kulturpolitik. Fischer-Appelt und seine Mitunterzeichner werfen Böhmer in ihrem Protestbrief massiven Druck auf die Kommission vor. Sie habe bereits im Dezember "alle Hebel in Bewegung gesetzt, um im Vorstand die Mehrheit für eine ihr günstige Wahlempfehlung zu erlangen". Im Frühjahr habe sie die aktuelle Präsidentin, die Soziologin und Medienexpertin Verena Metze-Mangold, durch einen Beamten der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt gedrängt, nicht erneut zu kandidieren. Die Kritiker der Kandidatur von Böhmer wollen mit eigenen Anträgen in Bamberg erreichen, dass die Wahl des neuen Präsidiums aufs nächste Jahr vertagt wird. Bis dahin müsse man auch eine Änderung der Wahlordnung diskutieren, um zu verhindern, dass Mitglieder nach amtlicher Weisung abstimmen. Die Unesco-Kommission dürfe "nicht gegen die Wand gefahren werden".