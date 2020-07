Ein 40-Jähriger hat in Hannover einen anderen Mann aus einem See gerettet und ist dann selbst ertrunken. Gemeinsam mit anderen Menschen eilte er am Samstagabend einem 26-jährigen in Not geratenen Badegast im Silbersee zu Hilfe, wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte.

Der junge Mann konnte gerettet und ans Ufer gebracht werden.

Der 40-Jährige blieb zunächst im See und geriet aus ungeklärten Gründen unter Wasser. An dem See zufällig eingesetzte Polizeibeamte nahmen umgehend die Suche nach dem Mann im Wasser auf.

Der 40-Jährige konnte allerdings eine Stunde später etwa 15 Meter vom Ufer entfernt nur noch tot geborgen werden. Die Unglücksursache war unklar. (AFP)