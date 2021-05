Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag acht Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte.

Das Unglück ereignete sich demnach im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt. (AFP)

Mehr in Kürze.