Die SPD will Nachbesserungen am Koalitionsvertrag, die CDU nur einige Punkte zur Debatte zulassen. Wie es jetzt laut Informationen aus CDU-Kreisen mit der GroKo weitergehen könnte.







Option 1: Esken und Walter-Borjans bleiben in der Koalition



Als wahrscheinlichste Variante gilt in der Union, dass das neue Spitzenduo trotz der Kritik in der Koalition bleiben wird. Die Gründe: schlechte Umfragewerte der SPD, die Gefahr eines Einbruchs bei Neuwahlen, der Druck der SPD-Ministerpräsidenten und der Beharrungswunsch der SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Regierungsmitglieder. Der in der Vorsitzenden-Wahl unterlegene Finanzminister Olaf Scholz will jedenfalls erst einmal im Amt bleiben.



Um dieses Ziel zu erreichen, wären wiederum zwei Varianten denkbar, wird in der CDU betont: Zum einen könnte die SPD zwar Forderungen für die eigene Profilierung bei einer Bundestagswahl 2021 definieren - aber gleichzeitig ein Bekenntnis zum jetzigen Koalitionsvertrag abgeben. Denn dieser enthält selbst nach Meinung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich noch etliche für die Sozialdemokraten wichtige Punkte. Auch die SPD-Ministerpräsidenten dringen auf die Umsetzung der Beschlüsse zur Grundrente, zum Klimaschutzpaket und Kohleausstieg.



Zweite Variante wäre, dass sich ein Koalitionsausschuss auf einen "Koalitionsvertrag plus" einigt. Dabei würde die Union den Sozialdemokraten einige neue Punkte einräumen, wenn sie ihrerseits zusätzliche Reformen durchsetzen könnte. Dazu würde eine Unternehmenssteuerreform gehören. Diesen Weg eines "Koalitionsvertrages plus" deutete CDU-Vize Julia Klöckner an.



Option 2: Minderheitsregierung



In der Union wird betont, bestimmte Forderungen wie ein erheblich höherer Mindestlohn, würden auf keinen Fall mittragen. Beharre die SPD darauf, müsste sie aus der Regierung ausscheiden. Theoretisch wäre ein Rückzug der SPD-Minister vorstellbar. Dann könnten CDU und CSU eine Minderheitsregierung bilden. Über Sinn und Unsinn einer solchen Lösung gibt es aber in der Unionsspitze unterschiedliche Meinungen. Eine große Hürde für diesen Weg wäre Kanzlerin Angela Merkel: Sie müsste bei dieser Lösung im Amt bleiben, weil es im Bundestag keine Mehrheit für einen anderen Unionskanzler geben dürfte. Merkel sieht eine Minderheitsregierung aber mit Blick auf die am 1. Juli 2020 beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft sehr kritisch. Die Befürworter verweisen dagegen darauf, dass der Bundeshaushalt für 2020 verabschiedet worden sei, eine Minderheitsregierung also ohne Probleme bis Frühjahr 2021 regieren könne.



Option 3: Erneute Jamaika-Verhandlungen



Denkbar wäre bei einem Bruch, dass es zu erneuten Verhandlungen mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition kommen könnte. In der Union gilt dies aber überwiegend als unrealistisch. Denn obwohl den Liberalen heute größere Offenheit unterstellt wird, gilt diese Option aus zwei Gründen als unwahrscheinlich. Zum einen dürften die Grünen wegen ihres Umfragehochs mehr Interesse an Neuwahlen haben. Zum anderen ist die Hälfte der Legislaturperiode bereits um: Bis eine neue Regierung steht und sich neue Minister von Grünen und FDP eingearbeitet hätten, würde schon wieder der Wahlkampf beginnen.



Option 4: Neuwahlen



"In so einer Phase, die die Volkswirtschaft unmittelbar betrifft, Neuwahlen zu machen, ist unverantwortlich", warnte CDU-Vize Laschet. Denn Neuwahlen würden die Umsetzung aller Gesetzvorhaben von der Grundrente, dem Kohleausstieg bis zum Klimaschutz gefährden. Dennoch gilt dies in der Union als wahrscheinlichster Weg, sollte es zum Bruch mit der SPD kommen. Politiker wie Röttgen dringen dabei auf eine schnelle Klärung über den SPD-Kurs. Als Grund gilt in der CDU-Spitze auch hier die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Bis zum 1. Juli 2020 müsse unbedingt eine handlungsfähige Bundesregierung stehen.

(Reuters)