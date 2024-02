Zweite Amtszeit als Kommissionschefin Ursula von der Leyens Preis für die Kandidatur

An diesem Montag soll Ursula von der Leyen von der CDU als Kandidatin für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin vorgeschlagen werden. Das wird der Startschuss sein für einen Wahlkampf, bei dem sie vor allem ihre eigene Partei im Auge behalten muss.

Eigentlich, so könnte man meinen, ist die bevorstehende Nominierung Ursula von der Leyens zur Kandidatin für ihre eigene Nachfolge aus deutscher Sicht eine reine Formsache. Nicht nur CDU-Chef Friedrich Merz hat bereits vor einem knappen Jahr erklärt, dass er eine zweite Amtsperiode der Deutschen befürwortet, die seit Dezember 2019 an der Spitze der Brüsseler Behörde steht. Die 65-Jährige hat auch die Unterstützung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Europawahl 2024 Rund 350 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in den 27 Staaten der Europäischen Union sind vom 6. bis 9. Juni 2024 aufgerufen, die 705 Abgeordneten des zehnten Europäischen Parlaments zu bestimmen. In Deutschland, wo am Sonntag, dem 9. Juni, gewählt wird, sind rund 66 Millionen Menschen wahlberechtigt. Neu ist nach einer Gesetzesänderung der Ampelkoalition vom Dezember 2022 das Mindestwahlalter von 16 Jahren. Das politische Versprechen, dass der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin der größten Fraktion EU-Kommissionschef wird, wurde 2019 gebrochen. Statt des CSU-Politikers Manfred Weber bekleidet seither Ursula von der Leyen (CDU) das Amt. Diesmal will von der Leyen zur Europawahl als EVP-Spitzenkandidatin antreten, um sich eine zweite Amtszeit zu sichern. Sie wird in ihrer niedersächsischen Heimat bei der EU-Wahl allerdings nicht auf dem Wahlzettel stehen, da sie ohnehin kein Mandat für das Europaparlament anstrebt.

Scholz und Merz haben gemeinsam ein Interesse daran, dass die CDU-Frau auch in den kommenden fünf Jahren Kommissionschefin bleibt. Scholz kann sich dabei auf den Koalitionsvertrag der Ampel berufen. Dort steht zwar einerseits, dass das Vorschlagsrecht für die deutsche Kommissarin oder den Kommissar bei den Grünen liegt. Entscheidend ist aber die Einschränkung im Nachsatz („sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt“). Aus diesem Nachsatz geht hervor, dass SPD, Grüne und Liberale weiterhin auf von der Leyen als Kommissionschefin setzen.

Auf Seiten der CDU ist zwischen von der Leyen und Merz im zurückliegenden Jahr ein Zweckbündnis entstanden. Beide gingen unterschiedliche politische Wege, bevor Merz im April des letzten Jahres für eine Amtszeit der Kommissionschefin plädierte: Als von der Leyen 2019 vom Amt der Verteidigungsministerin nach Brüssel wechselte, wartete Merz immer noch auf sein politisches Comeback in Berlin.

Doch die gemeinsame Mission „von der Leyen II“ hat nun zu einem engen Draht zwischen den beiden geführt. Merz machte sich beispielsweise bei den Republikanern, der Schwesterpartei aus Frankreich, für eine zweite Amtszeit der Deutschen stark. Der Oppositionschef und die Brüsseler Politikerin duzen sich, mindestens einmal pro Woche wird telefoniert.

Es gibt allerdings auch einen Preis, den von der Leyen für die Unterstützung des CDU-Chefs zahlen muss. Weniger Grün, mehr Industrieförderung – so könnte man die künftige Linie der Kommissionschefin umreißen, wie sie Merz vorschwebt. Der unterschreibt zwar durchaus die ehrgeizigen Klimaziele der EU – nur soll dabei nicht die Wettbewerbsfähigkeit der EU und vor allem des Standortes Deutschland unter die Räder kommen. Auch die Europäische Volkspartei (EVP) – die Parteienfamilie, zu der CDU und CSU gehören – hat ähnliche Erwartungen.

Den Vorschlag für eine Pestizidverordnung hat EU-Kommissionschefin von der Leyen angesichts des Bauernprotestes wieder zurückgezogen. © dpa/Armin Weigel

Deshalb ist von der Leyen schon seit einigen Monaten vorsorglich auf einen konservativeren Kurs eingeschwenkt – wohl auch, um sich bei der eigenen EVP-Parteienfamilie rückzuversichern, die sie Anfang März in Bukarest offiziell zur Spitzenkandidatin für die Europawahl ausrufen will. So zog sie ihren Vorschlag für eine Pestizidverordnung zurück – ein Eingeständnis nicht nur an protestierende Landwirte, sondern auch an die Parteifreunde in Berlin.

Der CDU und der EVP wiederum ist bewusst, dass sie mit von der Leyen über eine Wahlkämpferin verfügen, die ihrem sozialdemokratischen Gegenkandidaten Nicolas Schmit überlegen ist. Der Grund: Sie kann gegenüber dem in der breiten Öffentlichkeit unbekannten Luxemburger ihren Amtsbonus ausspielen. Auch während des Wahlkampfes darf sie nämlich weiterhin ihren Amtsgeschäften im 13. Stock des Brüsseler Berlaymont-Gebäudes nachgehen. Allerdings kann sie zu Kampagnenzwecken nicht auf ihre dortigen Mitarbeiter zurückgreifen.

Das endgültige Ergebnis ist höchst wahrscheinlich, dass Ursula von der Leyen wieder bestätigt wird. Fabian Zuleeg vom „European Policy Centre“

Falls die EVP die Europawahl gewinnt – wonach es derzeit aussieht – dann sieht das Drehbuch für „von der Leyen II“ anschließend ihre Benennung durch die Staats- und Regierungschefs vor. Auch wenn der ungarische Regierungschef Viktor Orbán gegen von der Leyen stimmen wird, gilt die mehrheitliche Bestätigung unter den 27 „Chefs“ als sicher.

Komplizierter dürfte allerdings ihre Wahl im EU-Parlament werden, die ebenfalls als Voraussetzung für ein zweites Mandat gilt. Schon 2019 erzielte sie in der Straßburger Kammer nur eine hauchdünne Mehrheit, bevor sie ihr Amt antreten konnte. Diesmal könnte es noch knapper werden. Im EU-Parlament liegt also die entscheidende Klippe für die Mission „von der Leyen II“. Die Prognose von Fabian Zuleeg vom „European Policy Centre“ lautet: „Das endgültige Ergebnis ist höchst wahrscheinlich, dass Ursula von der Leyen wieder bestätigt wird, es sei denn, ein großer Mitgliedstaat – insbesondere Deutschland, aber auch Frankreich – stellt sich quer.“