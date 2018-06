Die USA sind nach Worten von Außenminister Mike Pompeo bereit, Nordkorea beispiellose Sicherheitsgarantien zu geben. Die USA seien zu solchen Garantien bereit, wenn Nordkorea einer "vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" zustimme, sagte Pompeo am Montag in Singapur.

Die Vorbereitungen für das Treffen am Dienstag kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet. Es gebe noch viel zu tun, er sei aber optimistisch, dass ein positives Ergebnis zustande komme.

Zuvor hatten Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae nach Angaben der Regierung in Seoul telefoniert. Offiziell werden zunächst keine Einzelheiten bekannt, der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge sprachen sie über eine Erklärung zum Ende des Korea-Konflikts.

Am Morgen hatte sich der US-Nordkorea-Experte Sung Kim an der Spitze einer US-Delegation mit einer Delegation Nordkoreas getroffen, um letzte Festlegungen vor dem in aller Welt mit Hochspannung erwarteten Gipfel zu treffen.

US-Außenminister Pompeo schrieb zudem auf Twitter: „Wir bekennen uns weiterhin zur völligen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“. Allerdings hatten beide Seiten diesen Begriff bisher unterschiedlich definiert. Nordkorea sieht in der atomaren Abrüstung eher einen schrittweisen Prozess.

Trump und Kim kommen am Dienstag in Singapur zu einem historischen Gipfel zusammen. Im Zentrum der Gespräche wird das nordkoreanische Atomprogramm stehen, das Pjöngjang harte internationale Sanktionen eingebracht hat. (Reuters, AFP, dpa)

