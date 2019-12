Im Irak haben mehrere Hundert Demonstranten die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad attackiert und gestürmt. Die Demonstranten zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, berichteten Augenzeugen am Dienstag.

Iraks zurückgetretener Regierungschef Adel Abdel Mahdi hat die Demonstranten an der US-Botschaft in Bagdad aufgefordert, sich umgehend zurückzuziehen.

Jedem Angriff auf ausländische Botschaften werde von den Sicherheitskräften hart begegnet, hieß es in einer Mitteilung des Regierungsbüros am Dienstag.

Irakischer Ex-Regierungschef verurteilt Angriffe

Die irakische Regierung habe die amerikanischen Luftangriffe vom Sonntag bereits aufs Schärfste verurteilt, sagte Abdel Mahdi, der im November aufgrund anhaltender Proteste seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, aber noch die Amtsgeschäfte führt.

Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Demonstranten Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten und Flaggen der schiitischen Volksmobilisierungseinheiten schwenkten.

Demonstranten schwenken die Flagge des Irak vor der US-Botschaft in Baghdad. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

In der besonders gesicherten sogenannten „Grünen Zone“ im Stadtzentrum von Bagdad, in der sich zahlreiche Ministerien und Botschaften befinden, versammelten sich weitere Demonstranten und versuchten, in Richtung US-Botschaft zu marschieren.

Demonstranten vor der US-Botschaft in Bagdad. Foto: REUTERS/Thaier al-Sudani

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt.

Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung für die Angriffe an. Die USA machen die Miliz für Angriffe auf US-Personal im Irak verantwortlich. (dpa/AFP)