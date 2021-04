Das US-Kapitol ist wegen eines Sicherheitsvorfalls abgeriegelt worden. Wie die Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman, berichtete, durchbrach ein Auto zunächst die nördliche Absperrung des Kapitol-Geländes und krachte daraufhin in eine Absperrung auf der Constitution Avenue. Dabei fuhr der Fahrer zwei Kapitol-Polizisten an.

Nachdem der Mann in die Absperrung gefahren war, zog er ein Messer und wurde von einem der Polizisten niedergeschossen, so die Polizei. Alle drei wurden zunächst ins Krankenhaus transportiert. Sowohl ein Polizist als auch der Autofahrer erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen, teilte die Polizei in ihrem Statement mit.

Es bestünde keine Gefahr mehr, sagte die Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman. Die Behörden gehen nicht von einem terroristischen Anschlag aus. Der Angreifer sei nicht polizeibekannt.

Auf Bildern ist ein schwer beschädigter blauer Kleinwagen vor der Absperrung zu sehen sowie zahlreiche Polizeiautos um den Tatort herum. Es ist derzeit nicht möglich, das Kongressgebäude zu betreten. Menschen, die sich im Kapitol aufhalten, werden gebetet, dass Gebäude nicht zu verlassen. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

Das Kapitol war am 6. Januar von einer Menschenmenge gestürmt worden. Dabei starben fünf Menschen. Anschließend wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Sitz des Kongresses verschärft. Die US-Demokraten machten den damaligen Präsidenten Donald Trump für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich, weil er seine Anhänger mit einer Rede kurz zuvor angestachelt hatte. Es folgte ein Impeachment-Verfahren, das Trump überstand. (Tsp, dpa)