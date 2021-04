Joe Bidens Außenminister Antony Blinken hatte bei seinem Antrittsbesuch in Europa noch einen Bogen um Deutschland gemacht. Er beehrte Ende März die EU und die Nato in Brüssel und forderte Deutschland von dort aus auf, das deutsch-russische Pipelineprojekt Nord Stream 2 zu beenden – wohl wissend, dass er dabei viele EU-Partner auf seiner Seite hat.

Nun reist Pentagonchef Lloyd Austin als zweiter hochrangiger Minister der Regierung Biden nach Europa. Diesmal steht Deutschland ganz oben. Zum Auftakt kommt er an diesem Dienstag nach Berlin.

Die Tonlage und der Themenkatalog sind, anders als bei Blinkens Trip, auf die gemeinsamen Interessen ausgerichtet. Austin hat nicht nur Forderungen an die Bundesregierung im Gepäck, sondern Anerkennung für „einen unserer engsten Nato-Partner“.

Kehrtwende nach Trump und Grenell

Er beendet eines der schrillsten Kapitel der deutsch-amerikanischen Beziehungen unter Donald Trump: die Drohung mit dem Abzug eines Großteils der in Deutschland stationierten US-Truppen. So wollten Trump und sein Botschafter Richard Grenell eine signifikante Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben in Richtung der in der Nato vereinbarten zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) erzwingen. Biden hatte die Ausführung dieser Anordnung kurz nach dem Amtsantritt gestoppt. Nun folgt der Standortbesuch durch den Verteidigungsminister, der die Kehrtwende vollendet.

Austin wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und den außen- und sicherheitspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, Jan Hecker, treffen. Außerdem möchte er laut Pentagon amerikanische Truppen an ihren deutschen Standorten inspizieren sowie die US-Kommandozentralen für Einsätze in Europa und Afrika besuchen.

Verteidigungsbudget ist nicht mehr Maß aller Dinge

Die politischen Lager in den USA sind gleichermaßen unzufrieden mit den deutschen Beiträgen zur Sicherheit der Nato-Staaten. Aber Biden und die Demokraten machen dies anders als Trump nicht zum Hauptmaßstab für den Umgang miteinander. Verbündete verstärken die Wirksamkeit amerikanischer Weltpolitik, ist ihre Devise. Deshalb müsse man sie auch als Alliierte behandeln.

Der russische Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine ist nun ungeplant zur Priorität auf den Gesprächszetteln geworden, samt der Frage, wie Europa und Amerika Wladimir Putin von einer erneuten Aggression abschrecken können. Weiteres Thema sind die Planungen, wie lange und in welcher Form deutsche und amerikanische Soldaten in Afghanistan bleiben. Der Eindruck, dass die USA ihre Afghanistanpolitik ohne Rücksprache mit den Verbündeten führen, hatte Irritationen in Berlin ausgelöst.

Blinken und Austin überraschend im Doppelpack bei der Nato

Von Berlin geht es weiter nach Brüssel an, wo Austin Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen möchte. Zum Abschluss besucht er seinen britischen Kollegen Ben Wallace.

Biden nimmt die Gefahr eines neuen Ukrainekriegs offenbar ernst. Am Montag gab seine Regierung bekannt, dass Außenminister Blinken zu Austins Gesprächen bei der Nato hinzustößt.