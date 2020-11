Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen. Bisher gibt es keine Überraschungen. Joe Biden ist wie erwartet in den Ostküstenstaaten vorn. Donald Trump gewinnt die Staaten, in denen er auch in den Umfragen vorne lag. Ein Trend der sich abzeichnet und der die Wahl wieder extrem spannend machen könnte: Joe Biden bekommt im industriell geprägten Rust Belt der USA mehr Stimmen als Hillary Clinton vor vier Jahren. Das könnte bedeuten, dass er auch die umkämpften Swing States Pennsylvania und Ohio gewinnt.

In den USA wählen die Bürger außerdem die 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus, sowie ein Drittel der hundert Senatoren neu. Wie es dabei ausgeht entscheidet darüber, wie viel Macht und Möglichkeiten der neue Präsident haben wird, seine Vorhaben umzusetzen. Auch die Mehrzahl der rund 50 Gouverneure wird neu bestimmt. Wie die Abstimmungen hier laufen, sehen Sie in den folgenden Grafiken:

Wenn Sie sich fragen, wie genau das US-Wahlsystem funktioniert, dann sind Sie hier richtig:

Zum Hintergrund finden Sie hier außerdem die 20 wichtigsten Fragen zur US-Wahl, inklusive wahrscheinlicher Szenarien:

Die aktuellsten Nachrichten aus der Wahlnacht finden Sie in unserem Liveblog zur US-Wahl unter diesem Link. Der Stand in den Swingstates finden Sie an dieser Stelle.