Die US-Wahl befindet sich auf der Zielgeraden. Sowohl Joe Biden als auch Donald Trump haben noch Chancen auf den Sieg. Allerdings sieht es am Freitag so aus, als könnte Joe Biden seine Vorsprünge in Pennsylvania und Georgia ausbauen. Gewinnt er Pennsylvania, würde ihm das zur Präsidentschaft reichen. Seit Freitagnachmittag führt er dort. Hier der Überblick, wie es in den betreffenden Bundesstaaten steht:

Pennsylvania - 20 Wahlleute - Biden übernimmt die Führung von Trump

Der Bundesstaat im Rust-Belt könnte am Ende den Ausschlag geben, wer die Wahl gewinnt. Trump führte am Mittwoch noch deutlich mit rund 700.000 Stimmen. Seit die Briefwahlstimmen ausgezählt wurden, schmolz der Vorsprung. Am Freitagnachmittag übernahm Biden erstmals die Führung und liegt nun rund 5600 Stimmen vor Trump (0,1 Prozent). Ein großer Teil der vakanten Stimmzettel liegen im stark demokratisch geprägten Philadelphia - und noch sind dort nicht alle ausgezählt. Bei einem Unterschied von 0,5 Prozent oder weniger ist eine Nachauszählung der Stimmen gesetzlich verpflichtend.

Georgia - 16 Wahlleute - Biden führt jetzt mit rund 1500 Stimmen

In Georgia sind mehr als 99 Prozent der Stimmen ausgezählt. Rund 4000 Stimmen sind laut einer Schätzung von CNN noch auszuzählen (Stand 17:10 Uhr MEZ). Sowohl demokratisch als auch republikanisch geprägte Counties sind noch auszuzählen. Außerdem werden viele Stimmen von US-Army-Angehörigen, die in Übersee Dienst tun, erst in den kommenden Tagen ausgezählt.

Die wiederum könnten eher Trump zuneigen. Bis der Staat offiziell entschieden ist, könnte es also noch ein paar Tage dauern. Weil das vorläufige Ergebnis extrem knapp ausgefallen ist, wird es in Georgia eine Neuauszählung der Stimmen geben, wie die „New York Times“ unter Berufung auf Wahlverantwortliche in dem Bundesstaat berichtet. Derzeit führt Biden mit rund 1500 Stimmen.

Arizona - 11 Wahlleute - Bidens Vorsprung schrumpft leicht

Der Nachrichtensender Fox News und die Nachrichtenagentur AP haben den Bundesstaat Arizona bereits vor einiger Zeit Joe Biden zugeschlagen, es müssen nur noch weniger als 10 Prozent der Stimmen ausgezählt werden – rund 220.000 Stimmen sind noch unausgezählt, wie der Nachrichtensender „CNN“ schätzt. Aktuell hat Joe Biden einen Vorsprung von rund 43.500 Stimmen, Donald Trump holt hier auf. Rund 200.000 Stimmen sollen bis Freitag 17 Uhr deutscher Zeit ausgezählt sein.

Nevada - 6 Wahlleute - Biden baut Vorsprung aus

Hier sind mehr als 87 Prozent der Stimmen ausgezählt. Zuletzt konnte Biden seinen knappen Vorsprung etwas ausbauen - von rund 8000 auf rund 11.000 Stimmen. Ein Großteil der ausstehenden Stimmen aus dem demokratisch geprägten Clark County - zu dem auch Las Vegas gehört - stehen noch aus. Insgesamt stehen noch rund 200.000 Stimmen aus. Der Verlierer der Wahl kann innerhalb von drei Arbeitstagen eine Neuauszählung der Stimmen beantragen - muss aber eine Kaution zur Deckung der geschätzten Kosten der Neuauszählung hinterlegen.

Wann mit neuen Ergebnissen zu rechnen ist: Am Freitagabend gegen 18 Uhr deutscher Zeit soll das Ergebnis von rund 50.000 weiteren Stimmen verkündet werden. Verblieben und noch auszuzählen sind Briefwahlstimmen, die auf den 3. November datiert sind und zum Teil erst im Laufe der kommenden Woche zur Auszählung eintreffen werden. Diese Stimmen werden noch bis zum 12. November gezählt.

North Carolina - 15 Wahlleute - Trump knapp vorn

Trump führt mit rund 38.000 Stimmen nach Auszählung von mindestens 95 Prozent der Stimmen. Rund 200.000 Stimmen sind noch offen. Eigentlich ist dieser Bundesstaat sehr konservativ. 2016 gewann ihn Trump auch. Fast alle Szenarien seiner Kampagne sehen vor, dass er diesen Staat gewinnen muss, um seine Wiederwahl zu sichern. Zehn der vergangenen zwölf Präsidentschaftswahlen haben hier Republikaner gewonnen.

Wisconsin - 10 Wahlleute - Biden gewinnt - Trump kann aber neu auszählen lassen

Nachdem Trump 2016 Wisconsin überraschend gewann, hat sich diesmal Biden hier zehn Wahlleute geholt. Es war ein sehr knappes Rennen. Lange führte Trump, bevor Biden mit 0,6 Prozent Vorsprung zum Sieger erklärt wurde, was 21.000 Stimmen entspricht. Trumps Republikaner haben bereits angekündigt, in Wisconsin eine Neuauszählung der Stimmen zu verlangen, was laut den Gesetzen des Bundesstaates bei dieser geringen Marge auch möglich ist.

Michigan - 16 Wahlleute - Biden gewinnt

Den Nachbarstaat Michigan hat Biden dagegen relativ klar mit 2,4 Prozent Vorsprung - was rund 130.000 Stimmen entspricht - für sich entschieden.

