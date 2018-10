Ist das der Durchbruch im mysteriösen Fall der Paketbombenserie in den USA? Am Freitagmorgen (Ortszeit) meldete das Justizministerium in Washington: Verdächtiger festgenommen. Der im Großraum Miami (Florida) verhaftete Mann soll im Zusammenhang mit den an mehrere prominente Politiker der Demokraten versandten Paketbomben stehen. Unter den Betroffenen sind Ex-Präsident Barack Obama, dessen ehemaliger Vize Joe Biden und Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Noch am Freitag sollte es eine Pressekonferenz geben.

Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Verdächtigen um einen polizeibekannten Mann aus der Gegend von Miami handeln, der 56 Jahre alt sein soll. Trump verurteilte die Taten.

Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte laut Medienberichten in Florida, wo ein Teil der Päckchen sichergestellt worden war. US-Medien gaben den Namen mit Cesar Sayoc an. Fernsehbilder zeigten, wie FBI-Beamte einen weißen Lieferwagen mit einer Plane abdeckten und dann abtransportierten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um das Auto des Verdächtigen handeln. Nahaufnahmen zeigten eine Reihe von Bildern an dem Wagen, auf denen unter anderem Trump und sein Vize Mike Pence zu sehen waren.

Zuvor waren erneut zwei verdächtige Pakete an Gegner von US-Präsident Donald Trump abgefangen worden. Eines der Pakete sei auf dem Weg zu dem demokratischen Senator Cory Booker gewesen und in Florida abgefangen worden, teilte die Bundespolizei FBI mit. Booker wird als möglicher Gegenkandidat von Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 gehandelt. Das zweite Paket sei an den früheren Geheimdienstdirektor James Clapper gesandt und in New York gefunden worden, meldeten US-Medien. Clapper steht den Demokraten nahe und ist erklärter Trump-Gegner.

Die Pakete waren adressiert an früheren Geheimdienstdirektor James Clapper und US-Senator Cory Booker. Foto: Reuters/ Joshua Roberts

Damit sind nun inzwischen zwölf potenziell gefährliche Sendungen entdeckt worden, Sendungen gingen auch an den früheren Geheimdienstchef John Brennan und den Schauspieler Robert de Niro, der sich öffentlich über Trump lustig gemacht hatte. Verletzt wurde niemand. Bislang ist auch unklar, ob die in großen Briefumschlägen enthaltenen Apparaturen überhaupt funktionsfähig waren. Ein Bekennerschreiben gab es nicht.

Am Donnerstag hatten Bombenentschärfer und eine Hundestaffel ein Postverteilzentrum in Opa-Locka untersucht, wie die örtliche Polizei auf Twitter mitteilte. Mindestens eins der verdächtigen Pakete habe das Postzentrum passiert, berichtete der „Miami Herald“ später unter Berufung auf Ermittler. Bei der Durchsuchung seien aber keine Bomben gefunden worden. Einige der Pakete waren per Post geliefert, andere persönlich zugestellt worden. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hatte dem Sender Fox News gesagt, mehrere der Päckchen seien von Florida aus versandt worden. Bei den bisher abgefangenen Sendungen handelte es sich um gepolsterte Umschläge, die mit je sechs Briefmarken frankiert waren und als Absender den Namen der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz trugen. Die Adressen waren gedruckt. Laut New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio stammen die Päckchen vermutlich vom selben Täter.

Angesichts der Ereignisse mahnte Ex-Vizepräsident Biden zu mehr Sachlichkeit in der politischen Debatte und warnte vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. (mit AFP/dpa)