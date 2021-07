Der Streit um die Pipeline Nord Stream 2 hat das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA fast zwei Jahre lang belastet. Doch nun haben beide Staaten offenbar eine Einigung erzielt, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Demnach gibt die Regierung in Washington ihren Widerstand gegen die umstrittene Gasleitung von Russland nach Deutschland auf. Die Bundesregierung wollte die Nachrichten aus den USA am Mittwoch zunächst nicht kommentieren, zeigte sich aber zuversichtlich, dass bald eine Einigung verkündet werden kann.

Eckpunkte der Einigung

Nach Angaben des „Wall Street Journal“ und der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf Quellen in Washington und Berlin beriefen, soll Deutschland zugesichert haben, der Ukraine bei Energie-Projekten und diplomatisch zur Seite zu stehen. Deutschland und die USA würden demnach einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine investieren. Deutschland werde außerdem Energiegespräche innerhalb der „Drei-Meere- Initiative“ unterstützen, einem Bündnis von zwölf ost- und mitteleuropäischen Staaten.

Außerdem wollen Deutschland und die USA sicherstellen, dass der Transit von russischem Gas durch die Ukraine weitergeht und das Land dafür weiter Gebühren aus Moskau erhält. Ein entsprechender Vertrag zwischen beiden Staaten läuft Ende 2024 aus. Die Bundesregierung soll sich nun darum bemühen, dass dieses Abkommen um weitere zehn Jahre verlängert wird.

Bereits nach ihrem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden in Washington hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel betont, die Ukraine müsse Transitland bleiben. Sollte sich Russland nicht daran halten, gäbe es eine „Vielzahl von Instrumentarien“. Die USA behalten sich Sanktionen für den Fall vor, dass Russland mit Hilfe der neuen Pipeline Druck auf die Ukraine ausübt.

Im Laufe der Verhandlungen hatten die USA von Deutschland eine Abschaltvorrichtung für die Pipeline gefordert, damit der Gashahn notfalls zugedreht werden könnte. Hier setzten sich die Deutschen, die rechtliche Bedenken geltend machten, offenbar durch. Von einem „kill switch“ ist nun nicht mehr die Rede. Allerdings soll den Berichten zufolge auch Deutschland in der Vereinbarung Konsequenzen auf nationaler und europäischer Ebene ankündigen, falls Russland die Energiepolitik als Waffe gegen die Ukraine einsetzen sollte.

Das Kalkül der USA

Die Einigung würde bedeuten, dass die Biden-Regierung ihren Kurs in dem seit zwei Jahren schwelenden Konflikt ändert, der die bilateralen Beziehungen belastet. Biden sieht das Projekt seit Jahren kritisch. Nichtsdestotrotz hatte er im Mai erklärt, auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 und ihren deutschen Geschäftsführer Matthias Warnig erst einmal zu verzichten, um einen Neustart der transatlantischen Beziehungen nach vier angespannten Jahren unter seinem Vorgänger Donald Trump zu ermöglichen.

Zuvor waren die Arbeiten an der Pipeline wegen der US-Sanktionen gegen eine Schweizer Firma unterbrochen worden, deren Schiffe die Röhren verlegen. Im August läuft eine Frist ab, innerhalb derer Biden dem US-Kongress mitteilen muss, ob er bei dieser Haltung bleibt. Im Kongress gibt es großen Widerstand gegen die Pipeline, auch in Bidens eigener Partei. Der Präsident versucht, die Kritiker zu überzeugen, indem er argumentiert, Nord Stream 2 sei bei seinem Amtsantritt im Januar bereits zu mehr als 90 Prozent fertiggestellt worden, er habe das Projekt also gar nicht mehr verhindern können.

Die Position der Ukraine

Der Führung in Kiew geht es in erster Linie nicht um Kompensationen für möglicherweise wegfallende Transitgebühren aus Russland, sondern um die Sicherheit ihres Landes. Kurz vor der Merkels Washington-Reise warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski deshalb noch einmal eindringlich vor dem Pipeline-Projekt. Nord Stream 2 sei eine „potenzielle Bedrohung der Sicherheit der Ukraine und der Region“, sagte er bei einem Besuch in Berlin.

Auch den bis 2024 geltenden Transit-Vertrag mit Russland sieht man in Kiew skeptisch, auf Zusagen aus Moskau will sich dort niemand verlassen. Deswegen fordert die Ukraine europäische Garantien für die Energiesicherheit.

Außerdem ist sie daran interessiert, die USA auch nach der Beilegung des Streits um die Pipeline als Akteur am Verhandlungstisch zu halten. Deswegen regte Selenski an, das Thema Nord Stream 2 im Rahmen der von Deutschland und Frankreich vermittelten Friedensgespräche für die Ostukraine zu behandeln und zugleich die USA in die Friedensverhandlungen einzubeziehen. Noch in diesem Sommer soll auch Selenski einen Termin im Weißen Haus bekommen. US-Medienberichten zufolge unterrichtet in dieser Woche ein Vertreter des State Department den ukrainischen Präsidenten über die Einigung zu Nord Stream 2.

Warnungen aus Russland

Der russische Präsident drohte der Ukraine kürzlich ganz unverhohlen. Der weitere Gastransit durch das Land hänge vom guten Willen der Ukraine ab, sagte Wladimir Putin Anfang Juni auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Der Bau von Nord Stream 2 gibt dem Kreml die Möglichkeit, die durch die Ukraine führenden Leitungen nicht mehr zu nutzen.

Kritiker des Projekts fürchten, dass dann nichts mehr Russland daran hindern würde, den noch immer schwelenden militärischen Konflikt im Osten der Ukraine weiter anzuheizen. Die Äußerungen Putins deuten darauf hin, dass Russland den Gastransit tatsächlich als Hebel einsetzen könnte, um Zugeständnisse von der Ukraine zu erlangen.

Nur wenige Tage vor Merkels Besuch in Washington veröffentlichte der Kreml zudem einen Aufsatz Putins zur historischen Rolle der Ukraine. Darin spricht der russische Präsident dem Nachbarland indirekt die Eigenständigkeit ab. Putin betont, Russen und Ukrainer seien „ein Volk“. Diejenigen, vor allem im Osten Europas, die aus bitterer Erfahrung gelernt haben, Statements des Kremls ernstzunehmen, sehen diesen Aufsatz als weiteren Beleg dafür, dass Putin die Ukraine als Teil einer russischen Einflusssphäre betrachtet.

Die Sicht der Osteuropäer

Der ehemalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski kritisierte den Deal mit deutlichen Worten. „Die harte Wahrheit ist, dass es nicht genügend russisches Gas gibt, um sowohl die Druschba-, die Jamal- als auch die Nord-Stream-2- Pipeline zu füllen“, sagte er vor Journalisten in Washington. Putin sei es von Anfang an darum gegangen, die Ukraine ihrer Transitgebühren zu berauben und sie zu erpressen.

Besonders scharf fällt Sikorskis Kritik an Berlin aus. Deutschland habe sich entschieden, seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil über das geopolitische Interesse der gesamten EU zu stellen und besonders über die Sicherheitsinteressen von Mittel- und Osteuropa, sagte Sikorski. Die Biden-Regierung wiederum sei der Auffassung, dass China die größte Bedrohung darstelle, und brauche deshalb Deutschlands und Europas Unterstützung, sagte der Europaabgeordnete. Dafür opfere Washington nun die Interessen Mittel- und Osteuropas.