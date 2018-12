Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesichert, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien vollständig zu besiegen. Erdogan habe ihn darüber informiert, dass er "ausrotten wird, was auch immer von ISIS in Syrien übriggeblieben ist ", schrieb Trump in der Nacht auf Montag auf Twitter.

Erdogan sei "ein Mann, der das kann"; außerdem grenze die Türkei an Syrien an. "Unsere Soldaten kehren zurück nach Hause!", bekräftigte Trump.

Die beiden Präsidenten hatten sich zuvor in einem Telefonat über die Pläne für einen vollständigen US-Truppenabzug aus Syrien ausgetauscht. Trump hält den auch als ISIS bezeichneten IS für "weitgehend besiegt" und will die rund 2000 US-Soldaten aus Syrien abziehen.

Die überraschende Ankündigung des US-Truppenabzugs am vergangenen Mittwoch ist nicht nur bei Verbündeten der USA im Kampf gegen den IS auf Unverständnis gestoßen. Auch in den USA halten viele den Rückzug für verfrüht. Nur einen Tag nach Trumps Bekanntgabe kündigte US-Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt an. Auch der US-Sondergesandte für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, gibt seinen Posten vorzeitig auf.

Die USA und die Türkei wollen durch eine enge Abstimmung ein Machtvakuum in Syrien nach dem geplanten vollständigen Abzug der US-Armee vermeiden. Wie das türkische Präsidialamt mitteilte, vereinbarten Staatschef Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump am Sonntag in einem Telefonat, "eine Koordinierung zwischen dem Militär, Diplomaten und anderen Regierungsvertretern ihrer Länder sicherzustellen, um ein Machtvakuum zu verhindern".

Ein paar Stunden zuvor hatte Trump bei Twitter geschrieben, er habe mit Erdogan "ein langes und produktives Telefonat" geführt und darin "den langsamen und höchstkoordinierten Abzug der US-Truppen" aus Syrien besprochen. Erdogan schrieb dazu auf Twitter, sie beide hätten eine verstärkte Abstimmung ihrer Länder "in vielen Themen, darunter die Handelsbeziehungen und die Entwicklungen in Syrien" vereinbart. (AFP)