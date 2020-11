Am Wahltag kreist über Philadelphia ein Flugzeug, das einen Banner über den Himmel über der Stadt zieht: Go Vote – Geht wählen, steht darauf. Morgens bilden sich längere Schlangen vor den Wahllokalen. Viele Geschäfte in der Innenstadt haben ihre Schaufenster vernagelt, bis zum frühen Abend aber bleibt es ruhig. Die Erwartungen der Menschen an die Entwicklungen sind sehr unterschiedlich – man trifft sehr entspannte und sehr beunruhigte Menschen auf den Straßen.

Kristine Billmyer wartet in einer Covid-bedingten Schlange vor einem Biosupermarkt in der Innenstadt. Ihre Hoffnung für den nächsten Tag? „Es wäre großartig, wenn wir morgen wüssten, dass Donald Trump bald nicht mehr unser Präsident ist.“ Billmyer unterrichtet Soziolinguistik an der Columbia-Universität in New York, ihr Mann und sie leben in beiden Städten. Unruhen erwartet sie zunächst nicht – wohl aber, dass Donald Trump sich an die Macht klammern und gegen die Ergebnisse klagen wird.

Der 24-jährige Abdul steht mit seiner Mutter vor der Syne High School im Westen von Philadelphia (Foto: Anna Sauerbrey). Die beiden zeigen Wählern, wo sie in der Schule das Wahlbüro finden. Abdul ist Tätowierer, hat aber gerade keinen richtigen Job. Er träumt von einem eigenen Studio, oder vielleicht eine Sportsbar. Er wird später wählen – wenn er hier fertig ist, für Biden, sagt er. Kennt er jemanden, der für Trump stimmt? Nein, sagt er und lacht. „Doch nicht hier.“ Er hoffe, dass Biden da weitermachen wird, wo Obama aufgehört hat, sagt er. „Ich glaube, die beiden sind sich sehr ähnlich, sie haben dieselbe Art.“

Zwei Blocks von der Syne High School, auf der 61st Street, wohnte Walter Wallace Jr. Am Montag vor acht Tagen wurde er von einem Polizisten erschossen, nachdem er mit einem Messer auf ihn zugegangen war. Am Montag und Dienstag der vergangenen Woche kam es deshalb zu Demonstrationen, Auseinandersetzungen mit der Polizei und Plünderungen in der Stadt. Die Stimmung im Viertel sei deshalb immer noch angespannt, Abdul. „Es wird auf jeden Fall noch viel darüber geredet.“ Ja, er habe davon reden gehört, dass es Unruhen geben könnte, falls Trump gewinnt. Richtig besorgt ist er aber nicht. Auf jeden Fall seien heute im Laufe des Tages sehr viele Leute hier gewesen.

Miyana verlässt das Wahllokal. Die junge Frau ist mit ihrer Tochter gekommen. Das Mädchen hält einen Luftballon in der Hand. Auch Miyana hat Biden gewählt. Sie glaubt, dass er es schaffen kann. Und wenn nicht, wenn Trump gewinnt? „Dann gibt es Unruhen, dann gibt es Gewalt, dann wird es hier brennen“, sagt sie.

Am Nachmittag ist Joe Biden noch einmal kurz in der Stadt aufgetreten (Foto: AFP). Laut Philadelphia Inquirer verbrachte Joe Biden am Nachmittag Zeit im Politiker-Lokal „Relish“, dort sprach er den lokalen Kongressabgeordneten. Vor dem Lokal in Philadelphia dankte er seinen Unterstützern.