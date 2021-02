Boris Johnson hat zwar dem Austritt Großbritanniens aus der EU den Weg bereitet. Aber der britische Premier hat in diesem Jahr die Möglichkeit, den Multilateralismus auf einer anderen Ebene hochzuhalten: Großbritannien hat 2021 den Vorsitz der G-7-Staaten inne. Und in dem Gremium der westlichen Industriestaaten hat Johnson für diesen Freitag die weltweite Impfstoffverteilung auf die Tagesordnung gesetzt. Großbritannien hat insgesamt 400 Millionen Impfdosen bei verschiedenen Herstellern geordert. Da dies mehr als genug ist, um die britische Bevölkerung zu impfen, will das Vereinigte Königreich übrig gebliebene Impfdosen an ärmere Länder abgeben.

Die Frage ist nur, wann reiche Staaten wie Großbritannien Impfstoff beispielsweise an Länder in Afrika abgeben. Die Weltgesundheitsorganisation hatte dies angemahnt.

Das Thema der Impfstoffversorgung ist bereits auf dem europäischen Kontinent eine heikle Angelegenheit, denn der britisch-schwedische Impfstoff-Hersteller Astrazeneca gewährleistet eine flächendeckende Versorgung Großbritanniens mit Vakzinen. Die EU hat der Konzern allerdings im vergangenen Monat mit der Nachricht überrascht, zunächst wesentlich weniger Dosen zu liefern als geplant. Vor diesem Hintergrund dürfte die Neigung in den EU-Staaten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas von den gelieferten Impfdosen an ärmere Regionen abzugeben, noch weniger ausgeprägt sein als in Großbritannien.

Macron fordert rasche Abgabe von Impfdosen

So kündigte denn auch Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin an, dass die europäischen Länder aus ihren Impfstoff-Beständen Dosen an ärmere Staaten auf anderen Kontinenten abgeben würden, die bisher noch nicht mit Vakzinen versorgt sind. Er fügte allerdings auch hinzu: „Wann das geschieht, in welchen Schritten, das ist sicherlich noch zu bereden.“ Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der „Financial Times“ gefordert, dass reiche Länder möglichst schnell bis zu fünf Prozent ihrer Impfdosen für ärmere Staaten zur Verfügung stellen sollten.

70 Prozent des Impfstoffs für 16 Prozent der Weltbevölkerung

Langfristig werden die G-7-Staaten, zu denen neben Großbritannien und Deutschland auch die USA, Kanada, Frankreich, Italien und Japan gehören, einen Überschuss an Impfstoffen haben. Denn nach einer Analyse der britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ haben sich reiche Länder, in denen nur 16 Prozent der Weltbevölkerung leben, 70 Prozent der verfügbaren Impfstoffmengen gesichert.

Aber auch wenn die G-7-Staaten derzeit nicht daran denken, die ihnen gegenwärtig zur Verfügung stehenden Vakzine mit anderen Weltregionen zu teilen, so unterstützen die westlichen Industriestaaten immerhin finanziell globale Initiativen, die etwa Staaten wie Südafrika im kommenden Frühjahr zu zusätzlichen Impfstoffen verhelfen sollen.

Als entscheidendes Instrument für eine weltweit gerechte Versorgung mit Impfstoff gilt der so genannte ACT-Accelerator (Access to Covid-19 Tools Accelerator). Zu der internationalen Kampagne, die im April des vergangenen Jahres von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde, gehört auch die sogenannte Covax-Initiative. Südafrika setzt beispielsweise darauf, mit Hilfe von Covax zwischen April und Juni genug Impfdosen zu erhalten, um damit zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen. In Südafrika wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore inzwischen mehr als 48.000 Corona-Tote registriert.

Unter Biden sind die USA bei der Covax-Initiative dabei

Der Covax-Initiative kommt es zugute, dass der neue US-Präsident Joe Biden sich dem Verbund, zu dessen Gründern unter anderem die WHO gehört, inzwischen angeschlossen hat. Damit setzt sich Biden deutlich von seinem Amtsvorgänger Donald Trump ab, der der Covax-Initiative ferngeblieben war.

Wie es aus dem Weißen Haus vor dem Beginn der Videoschalte der G-7-Staaten hieß, wollen die USA Covax mit vier Milliarden Dollar unterstützen. Die Bundesregierung steuert 1,5 Milliarden Euro bei. Von der EU sollen insgesamt 500 Millionen Euro kommen.

Dabei geht es für die sieben westlichen Industriestaaten auch um geopolitische Interessen, wenn sie sich für eine zügige Impfstoffversorgung auch ärmerer Weltregionen einsetzen. Wie Macron in dem Interview mit der « Financial Times » weiter ausführte, herrsche im Verhältnis zu China und Russland ein regelrechter „Krieg um Einflusszonen“. Dabei macht sich die Geopolitik inzwischen auch schon mitten in der EU bemerkbar: Ungarn hat in Russland zwei Millionen Dosen des Impfstoffs Sputnik V und in China fünf Millionen Dosen des Vakzins Sinopharm bestellt.