Nach der erneuten Gewalteskalation in Venezuela erhöhen die USA den Druck auf Präsident Nicolas Maduro. Auf einem Treffen der Lima-Gruppe, einer Allianz 14 amerikanischer Länder, kündigte US-Vize-Präsident Mike Pence am Montag weitere Sanktionen an. Sie würden in den kommenden Tagen bekannt gegeben und richteten sich gegen Maduros Finanzsystem, hieß es in einem vorab veröffentlichten Redemanuskript. Das Finanzministerium in Washington teilte mit, am Montag seien bereits Strafmaßnahmen gegen vier Gouverneure venezolanischer Bundesstaaten verhängt worden, die auf Seiten Maduros stünden. All ihre Vermögenswerte in den USA würden eingefroren.

Die gewaltsame Verhinderung dringend benötigter Hilfslieferungen durch die venezolanische Führung bestärke die USA in ihrer Entschlossenheit, Oppositionsführer Juan Guaido zu unterstützen, sagte Pence zum Auftakt der Gespräche in Bogota. Die USA stünden an der Seite Guaidos, bis in dem lateinamerikanischen Land wieder Freiheit Einzug halte.

Mehr zum Thema Machtkampf in Venezuela Maduros Angst vor Deserteuren

Guaido, der sich selbst zum Übergangspräsidenten erklärt hatte, forderte die Lima-Gruppe vor dem Treffen auf, "alle Optionen" zu erwägen, um Maduro zu entmachten. Er nahm damit die Wortwahl von US-Präsident Donald Trump auf, der zur Frage nach einer militärischen Intervention erklärt hatte, alle Optionen stünden offen. Guaido wird von den USA und mehreren europäischen sowie lateinamerikanischen Ländern als Präsident anerkannt. (Reuters)