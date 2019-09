Eine Deutsche ist in der Türkei Berichten zufolge wegen Terrorvorwürfen zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" als erwiesen an, dass die Frau sich wegen ihrer Verbindungen zur Gülen-Bewegung strafbar gemacht habe. Die 51-Jährige wurde demnach zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Den Berichten zufolge wurde ihr unter anderem zur Last gelegt, eine mit der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen verbundene Frauengruppe organisiert zu haben. Zudem soll sie an einem Treffen der Gülen-Bewegung teilgenommen haben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht seinen im US-Exil lebenden Erzfeind für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. "Dem Auswärtigen Amt ist der Fall bekannt, wir beobachten ihn aufmerksam", hieß es am Samstag aus dem Außenministerium in Berlin. Weitere Angaben machte das Ministerium unter Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht.

Die 51-Jährige, die den Berichten zufolge seit 2013 in der Türkei lebt, war die erste Deutsche, die nach dem gescheiterten Putsch vor gut drei Jahren festgenommen worden war. Knapp zwei Wochen nach ihrer Festnahme kam sie auf freien Fuß. Sie wurde jedoch mit einem Ausreiseverbot belegt. 2017 begann dann nach Angaben des Rechercheverbundes aus WDR, NDR und "SZ" der Prozess gegen die Deutsche. Wie die Medien berichten, wurde die Frau Ende Dezember 2018 schuldig gesprochen - das Urteil war bislang nicht öffentlich geworden. In der nächsten Instanz wurde das Urteil bestätigt. Sollte ihre Revision scheitern, muss sie die Strafe in der Türkei im Gefängnis absitzen. (AFP)