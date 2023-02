„Eine Herkulesaufgabe“ : Verbot neuer Öl- und Gasheizungen schon ab 2024 – wie realistisch ist das?

Schon 2024 will Habeck den Einbau von reinen Öl- und Gasheizungen untersagen. Doch es fehlt an Arbeitskräften und Material. Was jetzt auf Mieter und Vermieter zukommt.